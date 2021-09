Granados és elegida senadora autonòmica i s'acomiada del Parlament demanant una guarderia

@EP





El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous la designació com a senadora autonòmica de la vicepresidenta segona de la Mesa, Eva Granados, que ha acomiadat de la Cambra expressant el seu agraïment i demanant que la principal missió de la institució sigui sempre el benestar social i una "Catalunya més justa, equitativa i igualitària ".





Granados ha estat escollida com a senadora, per substituir Manel de la Creu i amb la intenció que sigui la portaveu socialista al Senat, en una votació electrònica secreta i amb el suport de 50 diputats, el rebuig de 20 i 64 abstencions.





La també viceprimera secretària del PSC ha agraït la seva tasca a tot el personal de la Cambra i també el seu treball als companys d'altres grups parlamentaris, així com als líders que ha tingut el seu grup des que va entrar com a diputada, el 2010.





Ha destacat el seu agraïment al primer secretari de PSC i ara ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, per haver liderat el PSC en un moment que ha qualificat de molt difícil -creu que no haguessin resistit sense ell-, i a l'actual líder del grup, Salvador Illa: "Sense ell no seríem el partit més votat".





Granados, que ha elogiat també als seus companys de PSC-Units, ha assegurat que ha volgut representar als que no volen triar entre Catalunya i la resta d'Espanya: "Molts de nosaltres no som ni nacionalistes catalans ni nacionalistes espanyols", i només li interessen les fronteres per enderrocar-les, segons ella.





La socialista ha tancat la seva intervenció demanant una guarderia al Parlament, després del que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha acostat a la Taula per a acomiadar-se de la ja designada com a senadora autonòmica.