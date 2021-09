'Billy Elliot' aterra a Barcelona amb un elenc de més de 60 nens, 140 persones i 750.000 espectadors

@EP





El Teatre Victòria de Barcelona acollirà a partir del 9 d'octubre l'obra 'Billy Elliot El Musical', ha informat el teatre en un comunicat aquest dijous. L'equip l'integren més de 140 persones que, a través de la productora SOM Produeix, han treballat durant dos anys per presentar aquesta "obra mestra avalada per l'èxit extraordinari" a Broadway, Londres i Madrid amb més de 750.000 espectadors.





Entre ells hi ha un elenc infantil compost per més de 60 nens catalans que s'han format durant mesos a l'Escola Billy Elliot en matèria de ballet clàssic, claqué, interpretació, veu, clown i acrobàcia per "garantir el nivell d'excel·lència exigit en aquest musical". De fet, donades les característiques d'aquesta producció, l'obra només es representarà a Barcelona, sense possibilitats de gira posterior per Espanya.





'Billy Elliot El Musical' compta amb la música del cantant anglès, Elton John, i les lletres del dramaturg anglès, Lee Hall. El musical explica la història del jove Billy Elliot, un nen nascut en una ciutat de nord d'Anglaterra, durant l'època Tacher, en què els homes practiquen boxa i treballen a la mina. Elliot està captivat pel ballet i s'haurà d'enfrontar a prejudicis i etiquetes per fer el que realment li agrada i aconseguir el seu major somni: presentar-se a la Royal Ballet School de Londres.





Amb determinació i constància, el jove lluitarà per aconseguir el seu objectiu i protagonitzarà una història de superació individual en què "tractarà d'aconseguir un somni malgrat tots els obstacles".







POSPOSADA PER LA PANDÈMIA





L'obra, que fins al moment a Espanya només s'ha pogut gaudir a Madrid, fa un any que s'havia d'estrenar a Barcelona, concretament, al Teatre Tívoli. No obstant això, la companyia SOM Produeix responsable del muntatge, va anunciar el passat estiu que "com a conseqüència de les mesures de confinament", va ser "impossible finalitzar la formació de l'elenc infantil abans d'iniciar el període d'assajos". Pel que es va posposar la seva estrena a la temporada 2021-2022.