VÍDEO. Així captura l'Ajuntament de Barcelona els porcs senglars, davant l'estupor dels veïns

Els senglars són un problema per a l'Ajuntament de Barcelona. I volen posar una solució d'una manera dràstica. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure en veure el vídeo que han penjat els veïns de Sarrià-Sant Gervasi, en concret del veïnat de Can Rectoret, a les xarxes socials.





En el vídeo es veu com a treballadors d'una empresa de control de fauna captura a diferents senglars amb una xarxa per a posteriorment anestesiar-i sacrificar-los. Els veïns han denunciat les "formes" en els quals se'ls ha capturat i, tot i que reconeixen que és una qüestió que s'ha de controlar, no és "normal" com s'ha fet.