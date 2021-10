El Govern arriba a l'1-O rebutjant un nou referèndum i dividit pel diàleg

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit que fixar una data per a un referèndum ara mateix "allunya" la independència, perquè considera que la comunitat internacional no ho avalaria, després que la CUP hagi proposat posar data per celebrar-ho.





En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha sostingut que el que defensa la comunitat internacional són les vies de negociació, pel que ha apostat per la mesa de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat: "El que hem d'intentar és liderar aquesta taula".





Oriol Junqueras @ep





Ha destacat que la taula de diàleg s'ha de desenvolupar amb una igualtat de condicions que considera que no existeix, pel que ha exigit al Govern de Pedro Sánchez "establir els mecanismes necessaris" per assegurar aquesta igualtat de condicions, tot i que ha admès que l'executiu no controla part de l'aparell de l'Estat, en les seves paraules.





Junqueras, que ha afirmat ser escèptic amb el Govern central, ha descartat aixecar-se de la taula de diàleg encara que l'Executiu de Sánchez no fixi aquests mecanismes, perquè la comunitat internacional demana precisament negociar: "Aixecar de la taula de negociació ens allunya de la independència".





Preguntat per si comparteix amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont optar per vies unilaterals, com va dir després de ser posat en llibertat a Sardenya (Itàlia), Junqueras ha subratllat que és partidari "de totes les solucions de caràcter democràtic" que s'entenguin des de la comunitat internacional.





JUNTS REBUTJA POSAR DATA A UN NOU REFERÉNDUM





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha rebutjat posar data per a celebrar un altre referèndum a Catalunya com demana la CUP, i ha criticat que la proposta de resolució dels anticapitalistes no s'hagi consensuat amb la resta de formacions independentistes.





"No és el moment de fixar una data concreta, i menys encara no haver-ho pactat entre tots els actors polítics. Si tens una resolució, l'has d'intentar impulsar. I a hores d'ara no hi ha les condicions d'unitat estratègica per saber quina resposta s'ha de donar", ha sostingut en una entrevista a Ser Barcelona.





Tot i que considera que el referèndum mai és una pantalla passada, ha assegurat que "no és raonable fixar un compromís per fer un referèndum abans de finalitzar la legislatura", i ha constatat que en l'acord de legislatura entre ERC i la CUP i entre ERC i Junts tampoc s'explicita així.





D'altra banda, el partit de Puigdemont segueix rebutjant el diàleg amb l'Estat, i menys després de la detenció del seu líder a Itàlia. La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat aquesta setmana al president del Gobierno, Pedro Sánchez, que la "cacera" i detenció de l'expresident Carles Puigdemont ha suposat "un putiferio" i "ho ha canviat tot". Per això, han donat per morta la taula de diàleg.