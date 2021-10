El partit de López Obrador acusa Aznar d'"ofendre" la "història i dignitat" de Mèxic

El partit governamental mexicà Moviment de Regeneració Nacional (Bruna) ha mostrat la seva "rotunda" condemna a les declaracions de l'expresident espanyol José María Aznar en què ha rebutjat demanar perdó per la conquesta d'Amèrica, el que, per a la formació, "ofèn obertament "la" història de Mèxic i la dignitat i memòria dels seus pobles originaris ".





La formació del president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha difós un comunicat en què ha expressat que "repudia rotundament" que durant un acte del Partit Popular, una força política que ha descrit com "vinculada al franquisme", Aznar "hagi negat el genocidi indígena".





López Obrador @ep





"No ens sorprèn que un instigador bèl·lic negui el genocidi indígena en el nostre continent i faci apologia de l'evangelització catòlica, tenint en compte els abusos exercits per membres de la corona espanyola, contradient amb això al el propi Papa Francesc, que recentment va oferir disculpes a poble de Mèxic ", ha apuntat Bruna.





Així mateix, ha criticat que l'expresident espanyol contradigui, fins i tot, "la postura del seu Rei Joan Carles I, qui va tenir la decència de reconèixer els arbitris comesos en el passat contra el poble sefardita".





Bruna ha manifestat, a més, el seu "contundent rebuig" a la "insistent ingerència" en els assumptes interns de Mèxic per part d'Aznar i "del seu representant" , el líder de Vox, Santiago Abascal.





A l'qüestió, ha criticat Vox, a què ha definit com "partit d'ultradreta", per la seva "lamentable i vergonyosa" visita a Mèxic a principis de setembre, quan Abascal es va reunir amb membres del partit conservador mexicà Partit d'Acció Nacional (PAN ).





"Senyor Aznar: negar la història no l'esborra. Les cultures mil·lenàries dels nostres pobles que els seus avantpassats polítics van intentar desaparèixer, segueixen vives i són enaltides per la transformació de Mèxic", ha subratllat el partit de López Obrador al final del seu comunicat.





Bruna ha respost així a les crítiques d'Aznar a Papa per haver demanat perdó per la conquesta d'Amèrica. "Jo no ho vaig a fer", ha asseverat l'expresident a la tercera jornada de la Convenció Nacional del Partit Popular que se celebra a Sevilla.





"Per defensar la nació espanyola i la importància històrica de la nació espanyola, les creacions històriques de la nació espanyola, amb els seus clars i els seus foscos, amb els seus encerts i els seus errors, estic disposat a sentir-me orgullós (de la conquesta d'Amèrica), però no vaig a demanar perdó ", ha ressaltat.





A més, ha afirmat que a Mèxic "el nou comunisme es diu indigenisme" i suposa "tornar a les societats precolombines", al temps que ha postil·lat que el "indigenisme només pot anar contra Espanya, no contra els Estats Units".





"Ara diu vostè que Espanya ha de demanar perdó. I ¿vostè com es diu? Digueu-me com es diu. Em dic Andrés Manuel López Obrador", ha continuat ironitzant que els cognoms del president mexicà són espanyols i no asteques o maies.





En paraula a López Obrador, ha dit també que "si no haguessin passat algunes coses", ell "no estaria aquí" ni podria cridar-se com es diu ni "podria haver estat batejat" ni s'hagués produït "l'evangelització de Mèxic".