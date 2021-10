Catalunya torna a pujar la taxa turística aquest divendres amb els hostalers en contra

Hotel a Barcelona @ep





La taxa turística a Catalunya ha pujat des d'aquest divendres després de finalitzar la tercera pròrroga d'un increment que s'hauria d'haver aplicat a l'estiu de 2020 i que es va retardar per la pandèmia.





En el cas de Barcelona, ja suma dos increments aquest any. Al juny va entrar en vigor la taxa de 0,75 euros per persona i nit per a pernoctar a la ciutat.





Tal com informa El Economista, El Govern defensa aquesta mesura emparant-se en que el turisme internacional està creixent i en la recaptació que pot aconseguir: 6,3 milions addicionals.





No obstant això, aquesta mesura no ha quallat bé en el sector, que considera que arriba en un moment no massa oportú, amb l'inici de la temporada baixa i després de 18 mesos de pandèmia.





Amb la taxes turística, un visitant que passi la nit en un hotel de cinc estrelles pagués 4,25 euros la nit, davant els 2,25 que es pagaven el juliol passat, una xifra que suposa gairebé el doble.