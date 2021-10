L'exvicepresident de Malawi se suïcida d'un tret dins el Parlament

L'exvicepresident de Malawi Clement Chiwaya s'ha tret la vida aquest dijous a l'disparar-se en el cap amb una pistola dins de l'oficina de la secretària d'Parlament, Fiona Kalemba, que ha presenciat els fets.





En una nota de suïcidi, Chiwaya, qui estava en cadira de rodes a causa de patir síndrome postpolio, ha assenyalat la manca d'autosuficiència com a motiu principal d'haver pres la decisió, recull el diari local 'Nyasa Times'.





"A tots aquells que es pregunten: '¿Per què? No ho facis'. Aquí està la meva explicació. En tota la meva vida he treballat molt dur per assegurar-me ser autosuficient i no dependre dels altres per a res", ha explicat en la nota.





A més, el Parlament ha emès un comunicat en què assenyala que l'exvicepresident havia estat relacionat amb un cas judicial després d'un accident de trànsit.





Chiwaya s'havia fet amb un vehicle oficial, un dels beneficis de què disposen els alts càrrecs polítics de país, quan va tenir un accident de trànsit en un període en que l'assegurança a tot risc havia expirat.





Davant d'aquesta situació, va contactar amb l'Oficina de Defensor de Poble, que es va posicionar a favor seu, però el Tribunal Superior de Malawi finalment va anul·lar la determinació.





És per aquests motius que Chiwaya hauria acudit a Parlament, per discutir sobre els seus beneficis com a antic membre de Govern. A més, a la carta el mandatari ha apuntat que era "depriment" estar "pregant" a la gent per una cosa que li pertanyia, recull el medi Malawi24.





A la nota de suïcidi, l'exvicepresident ha reconegut també no tenir més energia per seguir endavant i ha afirmat que estava deprimit, a el temps que ha denunciat un tracte discriminatori per part de les autoritats per tenir una discapacitat. "He arribat a la fi de la meva lligam. Si segueixo vivint, lastimaré als altres i no vull que això passi", ha afegit.





Chiwaya ha mostrat també el seu afecte cap a la seva parella, amb la qual tenia previsió de contraure matrimoni a finals d'any, així com als seus tres fills, als quals els ha demanat "disculpes pel dolor" que sabia els causaria seu suïcidi.