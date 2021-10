Detingut un entrenador de futbol acusat d'exhibicionisme i abusos sexuals a menors

Guàrdia Civil @ep





La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Cadis a un entrenador de futbol com a presumpte autor dels delictes d'exhibicionisme i abusos sexuals a menors, sent la seva víctima un noi de 11 anys d'edat, amb el qual va contactar a través d'una xarxa social utilitzant la seva posició en l'equip tècnic d'un equip de futbol, per guanyar-se la confiança del menor i mantenir i intercanviar converses i imatges.





Segons informa l'Institut Armat en una nota, la investigació de l'anomenada operació 'entabana' es va iniciar arran d'una denúncia presentada a la Guàrdia Civil de Chiclana de la Frontera, on la família d'un menor de 11 anys relatava com el seu fill havia caigut en la xarxa d'un adult amb el qual hauria mantingut converses de contingut sexual arribant a intercanviar-fotografies íntimes a través de la xarxa social.





Així, i després de guanyar-se la confiança de el menor utilitzant la seva posició dins de l'equip tècnic d'un club de futbol de la província, l'adult havia anat portant les converses cap a temes de contingut íntim i sexual, procedint a continuació a coaccionar amb l'amenaça de revelar el contingut de les seves converses entre els contactes de el menor si no seguien intercanviant aquest tipus d'imatges.





La família de el menor, al descobrir-ho, va interposar la denúncia davant la Guàrdia Civil, per la qual cosa els agents van iniciar una investigació per localitzar el responsable. Com a resultat de les investigacions realitzades, es va aturar al sospitós com a presumpte autor dels delictes d'exhibicionisme i abusos sexuals a menors, confiscant al domicili nombrós material informàtic que actualment es troba en estudi davant la possibilitat que hi hagués altres víctimes.





El detingut tenia antecedents per fets similars comesos a la província d'Almeria, i es troba a l'espera de resolució de el recurs presentat per la defensa davant del Tribunal Suprem de la sentència a 25 anys de presó que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia . L'operació ha estat portada a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Cadis.





La Guàrdia Civil alerta dels riscos associats a les tecnologies de la informació i la comunicació des de la prevenció, donant xerrades en els centres educatius a través del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns i aconsellant el ús responsable de les mateixes.





Sobretot, per evitar casos com aquest, la Guàrdia Civil recomana impartir ensenyaments tendents a no captar imatges de contingut lesiu per a la seva persona i, molt especialment, les de contingut sexual de menors, no procedir al seu reenviament a través de les aplicacions mòbils o xarxes socials, i no emmagatzemar-los en telèfons mòbils i ordinadors.





També recomana assegurar-se que no hi ha còpia de seguretat dels mateixos, i tenir en compte que una vegada que comparteixes un arxiu o el puges a una xarxa es deixa de tenir control sobre el mateix. Finalment, en cas de rebre un arxiu amb aquests continguts, la institució ha recordat la importància de posar-ho immediatament en coneixement dels pares i de les Forces i Cossos de Seguretat.