A presó provisional per matar un home en una baralla a Manresa

TSJC @EP





El jutjat de guàrdia de Manresa (Barcelona) ha enviat a presó provisional a un home de 31 anys que presumptament va matar un altre durant una baralla a la ciutat el diumenge, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La víctima tenia 55 anys i va ser agredida amb una arma blanca durant una baralla entre persones de la mateixa família, segons ha avançat 'naciodigital.cat'.





El sospitós ha declarat aquest dijous al jutjat a el passar a disposició judicial i el magistrat manté que la causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi.





Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimarts a la tarda arran de la investigació oberta per la mort "com a conseqüència de les lesions sofertes durant una baralla a la via pública".





La mateixa nit dels fets, els Mossos van detenir un altre sospitós per la seva presumpta vinculació amb l'homicidi, i finalment van comprovar que no es tractava de l'autor material dels fets i el van deixar en llibertat.