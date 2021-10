El Rei emèrit no tornarà a Espanya: "Aquí no molesto a la Corona"

Joan Carles I @ep





El Rei emèrit no semblar veure que ve el seu retorn a Espanya des del seu exili a Unió dels Emirats Àrabs Units, segons es trasllueix de les confessions que ha fet la periodista francesa Laurence Debray per al llibre que aquesta publicarà pròximament sobre el monarca i de què la revista ' Paris Match 'ha publicat alguns extractes.





El rei Joan Carles admet al seu biògrafa que "alguns estan molt contents que m'hagi marxat" i aclareix que la seva intenció inicial era instal·lar-se a Portugal però el van pressionar perquè posés més distància pel mig i per això va acabar a Abu Dhabi a l'agost de 2020, on encara continua.





Tot i que reconeix que en realitat tindria prou "amb agafar un avió" per tornar a Espanya, quan Debray li pregunta si va a tornar aviat admet que no té ni idea. "Aquí no molesto a la Corona", aclareix respecte a la seva estada al país del Golf.





Aquest va ser un dels arguments que precisament va esgrimir el rei Joan Carles a la carta en què va informar a Felipe VI de la seva decisió d'abandonar el país. En ella explicava que donava el pas "davant la repercussió que estan generant certs esdeveniments passats de la meva vida privada" amb la finalitat de "contribuir a facilitar l'exercici de les teves funcions, des de la tranquil·litat i l'assossec que requereix la teva alta responsabilitat".





En el seu llibre 'Mon Roi déchu' (El meu rei caigut o vençut), Debray diu que el rei Joan Carles sembla "un jubilat americà" amb "sabatilles, vaquer i samarreta" i subratlla que "no es queixa" tot i que "camina amb ajuda de crosses ". "Als seus 83 anys, aïllat però molt connectat, aposta per la tecnologia per burlar la nostàlgia", explica la periodista, que necessita que viu al costat d'una parella de filipins-quatre guardaespatlles.





Així mateix, Debray assegura que parla gairebé diàriament amb les infantes Elena i Cristina i també amb Donya Sofia, a la qual defineix com "la reina professional".





Quant a la seva relació amb el rei Felip VI, el seu fill, el setmanari francès apunta en l'article en el qual es recullen els extractes que la relació entre tots dos estaria trencada i que fins i tot aquest no hi hauria trucat al seu pare en el seu últim aniversari.