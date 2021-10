El DNI ja no és vàlid per viatjar a Regne Unit

Els viatgers espanyols ja no poden seguir utilitzant el DNI com fins ara per viatjar a Regne Unit. A partir d'aquest divendres serà necessari el passaport, a més de la vacunació en regla, doble test o quarantena, depenent dels casos. Tot i que la sortida de país de la Unió Europea es va fer efectiva l'1 de gener, es va establir un període de transició, en el qual encara podia usar-se el DNI, que va finalitzar aquest dijous.





Londres @ep





A partir d'ara tots els ciutadans que vulguin visitar Regne Unit han de tenir un passaport vigent, ja que el DNI deixarà de ser un document vàlid per entrar a país. A més, per entrar a Anglaterra és necessari comptar amb la pauta completa de vacunació, en cas contrari caldrà complir una quarantena de deu dies i realitzar-se dos PCR.





En un missatge a Twitter, el Ministeri d'Afers Estrangers ha recordat als que tinguin intenció de viatjar al Regne Unit que "per exigència de les autoritats britàniques, a partir de l'1 d'octubre el passaport serà necessari per als espanyols i ciutadans de la UE, l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i Suïssa ".





Els espanyols que viatgin al Regne Unit per fer turisme o visitar familiars o amics podran fer-ho durant un període màxim de sis mesos sense visat, el mateix per a realitzar estudis de curta durada i activitats empresarials com conferències. Per treballar o per a estudis que superin els sis mesos cal tenir un visat.





Estan exempts, al menys fins 2025, els més de 350.000 espanyols registrats en el Programa d'Assentament, els que ho hagin tramitat però el seu cas encara no hagi estat resolt, els que tinguin un permís familiar en virtut d'aquest programa i els que tinguin un permís de treballador fronterer.





Més de 350.000 espanyols s'han registrat en el Programa d'Assentament que el Regne Unit ha posat en marxa per als ciutadans de la UE que residien al país abans de al 31 de desembre de 2020, segons dades de l'Ambaixada britànica a Madrid.





L'atenció sanitària per als viatgers procedents de la Unió Europea es manté i es pot seguir utilitzant la targeta sanitària europea expedida pel país d'origen.





Pel que fa a el carnet de conduir, encara que sigui expedit fora de Regne Unit, els viatgers podran utilitzar-lo en tot el territori. No es necessita un permís internacional.





DOBLE TEST O CUARENTENA





Pel que fa al Covid-19, els viatgers han de completar un formulari de localització per oferir detalls del seu viatge i les seves dades de contacte. A més, per entrar al país han de complir una sèrie de condicions que van des de doble test PCR fins quarantena, depenent de les vacunes.





A partir del dilluns 4 d'octubre el semàfor britànic passa a una llista vermella única i obertura amb la resta. Els viatgers que arribin a Anglaterra des de països que es troben en llista vermella, hauran de reservar un paquet d'hotel de quarantena que inclou dues proves de Covid-19.





Regne Unit qualifica com "completament vacunats" els que hagin rebut les vacunes aprovades al Regne Unit, Europa, Estats Units o del programa de vacunació del Regne Unit a l'estranger. Les vacunes aprovades són Oxford / AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna o Janssen.





El viatger haurà de demostrar que està vacunat (més de 14 dies) presentant un document (digital o en paper) d'un organisme de salut pública a nivell nacional o estatal que inclogui nom i cognom, marca i fabricant de la vacuna, data de vacunació de cadascuna de les dosis i país de vacunació.





Els que estan parcialment vacunats o no estan vacunats han de fer-se una prova PCR fins a tres dies abans de la sortida a Anglaterra, reservar i pagar proves per al segon i vuitè dia de l'arribada; completar el formulari de localització i complir amb una quarantena a casa o al lloc on s'allotgi durant 10 dies i fer-se una prova de Covid-19 el dia 2 o abans i el dia 8 o després.