"La batalla dels absents", una crítica severa de el poder, el militarisme i la nostàlgia inútil

"El nostre teatre neix d'un sentiment i d'un pensament" diuen els membres de La Zaranda, un grup teatral nascut a Andalusia el 1978, que al llarg de més de quatre dècades ha recorregut mig món i es qualifica a si mateix com "teatre inestable d'enlloc ". Potser perquè el seu llenguatge certament metafòric, però també crític i satíric, és alhora perfectament intel·ligible en qualsevol temps i lloc i fa possible que "el teatre segueixi sent el misteri, la comunicació directa entre l'escenari i el pati de butaques".





Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano i Enrique Bustos, més veterans i per tant més savis, han recalat de nou al Romea, on havien fonamentat una bona amistat amb el desafortunadament desaparegut actor i director Carles Canut i Bartra, per per presentar durant una brevíssima temporada la seva última producció, "La batalla dels absents". Ens diuen que en ella hi ha "escaramusses, desercions i fronts que s'obren en les seves pròpies consciències, la metàfora d'un combat, la bellesa de la derrota i el triomf dels que tot i ella mai perden l'horitzó".









Eusebio Calonge, autor habitual de La Zaranda, recrea en aquesta obra l'univers dels vells soldats d'una guerra indeterminada que tornen a què va ser el camp de batalla per homenatjar els seus morts. La trobada dels antics combatents obliga a reviure records i planegen inquietants dubtes sobre heroismes posats en dubte, així com també la demolidora sospita que el sacrifici dels que van donar la seva vida no va servir per a res i, el que és pitjor encara, ningú ho recorda, llevat dels ancians supervivents. Aquesta primera part de la funció té un accentuat to de tragèdia per mor que la caricaturitzada interpretació convidi a alguns espectadors a proferir intervingudes i contingudes somriures.







Després tot es capgira i esdevé una sàtira sobre l'exercici de el poder per aquests mateixos soldats que, per ventura van resultar victoriosos, però que en el seu triomf va radicar també l'arrel del seu fracàs perquè no és infreqüent que qui perd una guerra venci en la postguerra o viceversa (i no pocs exemples reals tenim d'això) Aquí el to és molt més caricaturesc, particularment quan el governant -o tirà? - s'envolta dels seus ministres que estan representats per altres tants ninots (menys el de Cultura, que no apareix per enlloc).





El muntatge escènic és auster i els escassos elements escenogràfics són col·locats, traslladats i transformats pels propis intèrprets. D'aquí la importància d'una il·luminació que centra l'atenció de l'espectador en el punt concret on correspon en cada moment. Hi ha també unes escasses il·lustracions musicals que subratllen principi i fi. Aquest últim, amb una peculiaritat insòlita, com és la voluntària absència dels actors a l'hora dels aplaudiments.





"La batalla dels absents" pretén ser, segons l'opinió dels tres components de la companyia, "una batalla metafòrica que condueix a un discurs bèl·lic d'actualitat aclaparadora". Perquè La Zarabanda entén que el teatre és, per descomptat, un entreteniment, sí, però un entreteniment intel·ligent i una arma de combat per evitar el perill avui tan evident que es "la cultura es converteixi en un femer".