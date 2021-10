Bassa sobre l'1-O: "Amb la informació que tinc ara, no tornaria a repetir el referèndum"

Dolors Bassa @ep





L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat que no tornaria a repetir un 1-O, sabent que els líders independentistes acabarien empresonats, i diu que confiava que abans arribés el diàleg amb l'Estat: "Amb la informació que tinc ara, no tornaria a repetir el referèndum ".





"Era un moviment per autodeterminar, però si era positiu, pensava que forçariem el diàleg. Anàvem preparats, però mai vam pensar que passaria el que va passar, la repressió ...", ha dit en una entrevista aquest divendres del Huffington Post.





Sobre si considera legítima la votació de l'1-O, al veure que no hi havia ni suport europeu ni reconeixement per part de l'Estat, ha assenyalat que, tal com va ser, el resultat "no serveix per declarar la independència ara".





"Cal recordar com va ser aquell dia, a partir de les 10 del matí moltes persones no independentistes van anar a votar com a dret democràtic com a reacció a la repressió. Si allò va servir per sumar més gent per aquesta causa, doncs millor", ha afegit .





Preguntada per si els líders de l'1-O comptaven amb estructures per formar un estat propi, ha dit que la seva àrea --la de Treball, Afers Socials i famílies-- "comptava amb un pla, però calia negociar-; pots tenir diners per la jubilació o la seguretat social per un temps. Però la caixa és comuna i calia negociar els traspassos "amb l'Estat.