Mor als 72 anys Barry Ryan, el cantant de 'Eloise'

L'estrella de l'pop dels 60 Barry Ryan, conegut per l'èxit mundial 'Eloise', ha mort als 72 anys. La mort de Barry ha estat anunciat pel cantant Yusuf / Cat Stevens.





"Ahir va morir un bon amic meu, el seu nom era Barry Ryan. El nostre temps junts va començar en els anys 60 quan ell i el seu germà bessó, Paul, eren estrelles adolescents roselles amb vestits d'esmòquing. Hi havia escrit una cançó per a Paul i Barry Ryan anomenada 'Keep It Of Sight' i vam començar a ajuntar-nos. El seu padrastre era el principal agent d'entreteniment, Harold Davidson. Érem propensos a delirar, molt. Va ser a través de Barry que vaig conèixer a Patti D'Arbanville. Quan vaig contraure tuberculosi, va ser Paul qui em va donar el meu primer llibre introductori sobre el budisme i la meditació, El camí secret, que em va inspirar a aprofundir en mi mateix a la recerca de respostes definitives a les preguntes de la vida. Paul va morir el 1992 i ara Barry s'ha unit a ell. Quan vaig parlar amb ell recentment, em va dir que estava completament en pau sabent que només li quedava poc temps en aquesta terra. La seva confiança en Déu era sòlida. El estranyarem. Or perquè la porta de la misericòrdia de Déu s'obri de bat a bat per a trobar-lo aquest Dia ", ha escrit Stevens.





'Eloise' va ser composta pel germà de Barry, Paul Ryan i va aconseguir ser número un a Austràlia i segona al Regne Unit. A Espanya, la seva cançó la va popularitzar Tino Casal.





Ryan va abandonar el negoci de la música quan es va casar amb la princesa àrab Miriam Binti a el-Marhum Sultan Sir Ibrahim. Es van divorciar en 1980.