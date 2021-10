La secretària d'Estat d'Igualtat Noelia Vera abandona Podem i deixa la política

La secretària d'Estat d'Igualtat, Noelia Vera, ha decidit renunciar a la política institucional, tant al Ministeri com al Congrés dels Diputats, i també abandonarà el seu càrrec en la direcció estatal de Podem, on era la responsable d' 'feminismes '.





El seu relleu com a número dos de el departament que dirigeix Irene Montero serà la dirigent de la formació estatge Ángela Rodríguez 'Pam' mentre que el seu escó vacant a la cambra baixa passarà per Juan Antonio Delgado, que ja va ser diputat.





Noelia Vera @ep





Segons ha relatat en diversos comentaris a la xarxa social Twitter, es tracta d'una decisió "personal i complicada" després de set anys en Podem, que considera casa seva, i en la qual no vol "defraudar" a tants companys que li van donar " les responsabilitats que amb honor he ostentat".





No obstant això, ha deixat clar que en política "el més valuós és ser honesta i dir la veritat": saber "parar" quan "el cos avisa", "prendre aire i emprendre altres camins".





Per tant, ha explicat que arribat a aquest punt "cal saber obrir la porta a gent amb la força necessària" per representar als ciutadans, alguna cosa que aconseguiran Rodríguez 'Pam', també companya a l'Executiva de Podem on porta el àrea dedicada al col·lectiu LGTBI, al capdavant de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Delgado com a diputat de el grup Unides Podem. Als dos els desitja "afecte i encert".





En el seu comiat de la política, Vera ha tingut paraules d'agraïment per a Irene Montero, la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, i a l'exvicepresident i exlíder de la formació Pablo Iglesias.





"Per meus errors em disculpo, però em vaig satisfeta d'haver donat el millor de mi per una Espanya més feminista, amb més justícia social, més ecologista i més ferm en la defensa dels drets humans", ha relatat per també acomiadar-se amb paraules d'afecte dels "adversaris" polítics que han estat "dignes" i de la gent de Unides Podem. "Seguim construint, encara que d'altres maneres", ha finalitzat.





HISTÒRICA DIRIGENT DE PODEM





Encara que en els seus missatges en xarxes socials detalla que posava a disposició del partit els seus càrrecs, fonts de la formació estatge han confirmat que Vera deixarà l'Executiva de Podem, on va resultar triada en les primàries de la IV Assemblea Ciutadana.





Vera, llicenciada en periodisme, era una de les destacades dirigents de la formació morada i ha ostentat llocs de responsabilitat en les diferents direccions de el partit. De fet, era una dirigent de la màxima confiança de Montero al Ministeri i també de Belarra dins el partit, atès que la va situar en el lloc número tres de la seva llista a les primàries a Consell Ciutadà Estatal.





La ja exsecretària d'Estat va resultar triada per primera vegada diputada per la circumscripció de Cadis en 2015, escó que va repetir en 2019. També va formar part de la candidatura que va ostentar Pablo Iglesias en Vistelegre II i des de llavors ha estat part de l' 'nucli dur' de l'Executiva.





MISSATGES DE SUPORT DE Belarra, MONTERO I IGLESIAS





Després de conèixer la seva decisió de deixar la política, multitud de càrrecs de Unides Podem s'han dedicat a Vera missatges d'agraïment i han exalçat el seu compromís per propiciar canvis al país.





"Sempre al teu costat. Gràcies per posar el cos, i més gràcies encara pel que vindrà. Perquè nosaltres, estimada Noelia Vera, ja no deixarem de caminar juntes. T'estimo molt", ha escrit en xarxes la ministra d'Igualtat , Irene Montero.





Mentrestant, Belarra ha reconegut que "mentiria si digués que no li fa pena enormement deixar de treballar colze a colze amb una persona" com Vera, que és "tot cor" i "no ha escatimat hores per treballar" per la gent i que "mai s'ha equivocat de bàndol ". "T'estimo, amiga. Des de tots costats, seguim", ha conclòs.





Al seu torn, Iglesias ha definit a Vera com "treballadora, brillant, divertida, responsable, lleial i sobretot honesta i bona gent". "No és freqüent entrar en política amb aquests atributs i mantenir-los al sortir. Gràcies Noelia. Quines ganes de veure't, quan toqui, en el que estimes de debò: el periodisme", ha proclamat.





RODRÍGUEZ PAM: "EL FUTUR ÉS IMPOSSIBLE SENSE DONES I PERSONES LGTBI"





La seva successora en el càrrec, Ángela Rodríguez 'Pam', ha destacat que assumirà la seva nova responsabilitat "amb el més gran dels compromisos, tota la força i il·lusió", per al seu torn donar les gràcies a Montero per la confiança dipositada.





Al seu torn, ha desgranat que "construir el futur" de país és "impossible" sense les dones i persones LGTBI i ha reivindicat que la democràcia "necessita d'una agenda feminista amb radical voluntat de poder".





"La lluita és per la vida, pels drets de totes, tots i todes", ha conclòs per dedicar també paraules càlides a Noelia Vera.