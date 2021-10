VÍDEO: Un agent de seguretat agredeix una dona a l'estació de Sants

Estació de Sants @ep





Un agent de seguretat privada ha agredit una dona a l'estació de Sants aquest divendres. L'actuació ha estat polèmica i el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha anunciat que obririen un expedient administratiu per aquesta actuació i que "prendran les mesures necessàries". L'agent que ha protagonitzat l'acció ha estat expulsat minuts després dels fets, segons informa BTV.





La situació s'ha produït per una noia que s'ha vist incomodada per les càmeres dels mitjans de comunicació que estan cobrint la vaga de Sants. Per això, s'ha acostat als agents de seguretat de l'empresa Sud-est.





La conversa entre la noia i el personal de seguretat privada ha anat pujant fins que un d'ells ha resultat lleument ferit amb un objecte, segons informa BTV. En aquell moment un altre vigilant l'ha reduït a terra i l'ha enmanillat.





Quan la noia ja estava totalment immòbil, l'agent que ha estat agredit s'ha acostat a ella i li ha pegat uns quants mastegots. Després, li ha pegat una puntada, escandalitzant als seus companys i als ciutadans que hi eren presents.





Aquí poden veure les imatges enregistrades per BTV: