L'EMA confirma una possible relació entre la vacuna de Janssen i els casos de trombes

El Comitè de Seguretat de l'Agència Europea del Medicament (PRAC, per les sigles en anglès) ha conclòs que hi ha una possible relació de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen amb casos rars de tromboembolisme venós (TEV).





El TEV és una afecció en la qual es forma un coàgul de sang en una vena profunda, normalment en una cama, un braç o l'engonal, i pot desplaçar-se als pulmons causant una obstrucció del subministrament de sang, amb possibles conseqüències mortals. Aquest problema és diferent de l'efecte secundari, molt poc freqüent, de la trombosi amb síndrome de trombocitopènia (TTS) (és a dir, coàguls de sang amb plaquetes baixes).





Vacuna de Janssen @ep





El PRAC ha revisat les noves proves d'un altre gran estudi clínic sobre aquesta relació. En aquest segon estudi, no hi va haver un augment d'esdeveniments tromboembòlics venosos entre els individus que van rebre la vacuna de Janssen. El comitè també ha revisat les dades recopilades mentre la vacuna s'utilitza en el context de les campanyes de vacunació. Al tenir en compte totes les proves, el comitè ha conclòs que hi ha una "possibilitat raonable" que els casos rars de TEV estiguin relacionats amb la vacunació amb les dosis de Janssen.





Per tant, el comitè recomana incloure el TEV com un efecte secundari poc freqüent en la informació de la vacuna de Janssen, juntament amb un advertiment per conscienciar els professionals sanitaris i a les persones que reben la vacuna, especialment a aquells que poden tenir un major risc de TEV.





ASTRAZENECA I JANSSEN, RELACIONADES AMB trombocitopènia IMMUNITÀRIA





D'altra banda, el PRAC també ha avaluat els casos de trombocitopènia immunitària (PTI) notificats després de la vacunació amb AstraZeneca i Janssen. La PTI és una malaltia en la qual el sistema immunitari es dirigeix per error a unes cèl·lules sanguínies anomenades plaquetes que són necessàries per a la coagulació normal de la sang. Els nivells molt baixos de plaquetes a la sang poden associar-se a hemorràgies i tenir greus conseqüències per a la salut.





El comitè ha analitzat totes les dades disponibles i ha recomanat actualitzar la informació ambdues vacunes per incloure la PTI com una reacció adversa de freqüència desconeguda.





A més, s'ha acordat una declaració d'advertiment per destacar que s'han notificat "molt rarament" casos de nivells molt baixos de plaquetes a la sang, generalment dins de les primeres quatre setmanes, després de rebre les vacunes d'AstraZeneca o Janssen.





Si un individu té un historial de PTI, el risc de desenvolupar nivells baixos de plaquetes ha de ser considerat abans de la vacunació, i es recomana el monitoratge de les plaquetes després de la vacunació amb qualsevol d'aquestes vacunes.