Suïssa va informar a Espanya el 2018 i 2019 que rebutjaria lliurar a Puigdemont

Suïssa va informar a Espanya el 2018 i el 2019 que rebutjaria lliurar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont al considerar que els fets descrits en l'ordre de detenció i lliurament emesa pel Tribunal Suprem "no constitueixen a primera vista un delicte extradible, segons el dret suís "i que" semblen ser un delicte polític ".





Així consta en dos documents de la Unitat Oficina SIRENE de la Divisió de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior als quals ha tingut accés elMón.cat. El primer va ser enviat el 23 de març de 2018; el segon, el 14 d'octubre de el 2019.





Carles Puigdemont @ep





Fonts jurídiques han confirmat que el país alpí va descartar en ambdues ocasions la possibilitat de tramitar l'ordre de detenció espanyola. Fonts del procediment han precisat que des del Tribunal Suprem no s'ha fet cap requeriment específic a les autoritats helvètiques.





El pronunciament de Suïssa de 2018 respondria a el moment en el qual el jutge instructor de la causa del 'Procés', Pablo Llarena, va dictar la interlocutòria de conclusió el sumari i el processament de diversos líders independentistes, entre ells Puigdemont. Aquesta mateixa setmana el magistrat va activar una ordre de detenció contra l'expresident i diversos exconsellers.





En aquella ocasió, Suïssa va reclamar a Espanya que presentés "una descripció més precisa dels fets" que se li atribueixen a Puigdemont al considerar que, amb la informació facilitada, no es donaven les condició d'urgència per al seu lliurament establerta en l'article 16 de l' Conveni europeu d'extradició.





"DELICTE POLÍTIC"





La segona resposta de país alpí té lloc el dia que el Tribunal Suprem va dictar la sentència contra l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els altres dotze líders del 'Procés' jutjats per la Sala penal. Aquest mateix dia el jutge Llarena va emetre una nova ordre de detenció contra Puigdemont.





Suïssa llavors va al·legar que "els fets descrits no constitueixen --a primera vista-- un delicte extradible, segons el dret suís". I va afegir que aquests fets semblaven ser "un delicte polític" o "un delicte relacionat amb un delicte polític". "Per aquesta raó, una sol·licitud formal d'extradició probablement entraria en l'àmbit d'aplicació de l'excepció de l'article 3 del Conveni europeu d'extradició".





Segons recull l'esmentat article, "no es concedeix l'extradició si el delicte pel qual se sol·licita és considerat per la part requerida com a delicte polític com a fet connex amb un gol de tal naturalesa".