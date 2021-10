Geòlegs alerten que es podrien obrir de noves boques eruptives a La Palma

@ep





El geòleg l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs José Luis Barrera no descarta que el volcà de Cim Vell a La Palma pugui obrir noves boques d'erupció, a més de l'última que s'ha registrat durant la matinada d'aquest divendres.





Barrera ha explicat en declaracions que ara mateix la bugada és més fluida i està sortint a una temperatura més alta que els primers dies, quan els científics apuntaven que estava a més de 1.000 graus centígrads de temperatura.





A més, precisa que les primeres emissions eren més explosives a conseqüència que els gasos estaven "obrint el conducte d'emissió", a manera de neteja mentre que ara, tot i que segueixen les explosions, no són tan freqüents i intenses com les dels primers dies . Això es deu al fet que el conducte d'emissió està més net i la lava surt "menys contaminada, més fluïda i des d'aquí baixa directament a la mar".





A el mateix temps, creu que la nova bugada es podria unir a la inicial. Però adverteix que ara la "antiga" bugada s'està començant a eixamplar dins de terra i si aquesta nova renta se suma a ella "seria dolent" per a l'actual emergència, ja que podria afectar noves infraestructures i béns que abans no ho estaven .





D'aquesta manera, incideix que quan la renta caigui a la mar en cascada es refredarà "bruscament" al contacte amb el mar i es podrà anar formant "una altra nova ampliació de litoral"





"És possible que es puguin obrir més boques, però cal fer un seguiment de paràmetres de sismicitat", alerta el geòleg que assenyala la importància de vigilar la profunditat a la que aquests moviments sísmics, ara a uns 10 o 14 quilòmetres de profunditat.





Finalment, apunta que fa a les aturades d'activitat volcànica indica que es tracta dels "polsos propis de l'erupció", que "no funciona com una aixeta oberta", sinó que són els gasos els que arrosseguen la lava a la superfície per expulsar- .





Segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 12 terratrèmols al sud de l'illa, en les proximitats de l'erupció volcànica en curs. Així mateix, confirma que els hipocentres es troben situats entre els 10-14 quilòmetres de profunditat a la mateixa zona on va començar la reactivació l'11 de setembre.





De moment, dos dels terratrèmols van ser percebuts per la població. El més fort, amb una intensitat màxima de III a la zona epicentral i correspon a un terratrèmol de magnitud 3,5 mbLg que es va registrar a les 20.30 hores d'aquest dijous.





Durant el matí de dijous l'amplitud mitjana de tremor volcànic va romandre estable i en el rang de valors habituals de tots aquests dies. No obstant això, a partir de les 18.00 hores va començar a augmentar de manera gradual fins a arribar a assolir en les últimes hores valors similars als que va arribar durant les primeres jornades eruptives.





En tot cas, el seguiment de la xarxa d'estacions permanents apunta que l'illa està tornant a una estabilitat en les deformacions.