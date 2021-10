Un home s'uneix a una operació de recerca sense adonar-se que el busquen a ell

Bursa @wikipedia





Un home que havia desaparegut a Turquia es va unir per sense adonar-se a un grup de recerca fins que hores després va entendre que ell era la persona a qui tractaven de trobar.





Segons els mitjans locals, Beyhan Mutlu havia estat bevent amb uns amics dimarts passat quan es va internar en un bosc, a la ciutat de Bursa. Al no tornar a casa, la seva dona i amics van trucar a les autoritats locals, que van enviar un grup de recerca.





Mutlu, de 50 anys, va topar amb aquest grup i va decidir unir-se, ha informat el canal NTV. Quan els integrants del grup de recerca van començar a cridar el seu nom, ell va respondre: "Sóc aquí".





Un dels coordinadors de el grup el va apartar perquè rendís declaració davant la policia. "No em doni un càstig contundent, agent. El meu pare em matarà", informen els mitjans que li va respondre.





La policia després va conduir a Mutlu fins a casa. No se sap si ho van multar per la confusió o no.