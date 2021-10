Descobreixen un nou antiviral que redueix a la meitat el risc d'hospitalització o mort per Covid-19

Merck, coneguda com MSD fora dels Estats Units i Canadà, i Ridgeback Biotherapeutics han anunciat aquest divendres que molnupiravir, un medicament antiviral oral en investigació, redueix significativament el risc d'hospitalització o mort en pacients adults de risc, no hospitalitzats, amb COVID-19 de lleu a moderada.





En l'anàlisi intermedi de l'assaig de fase 3 'Move-OUT', molnupiravir va reduir el risc d'hospitalització o mort en aproximadament un 50 per cent. El 7,3 per cent dels pacients que van rebre molnupiravir van ser hospitalitzats o van morir fins al dia 29 després del tractament (28/385), en comparació del 14,1 per cent dels pacients tractats amb placebo (53/377).





Malalt a l'UCI @ep





Fins al dia 29 després del tractament no es van registrar morts en els pacients que van rebre molnupiravir, en comparació amb 8 morts en els pacients que van rebre placebo. Per recomanació d'un comitè independent de supervisió de dades i en línia amb l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès), el reclutament en l'estudi s'ha aturat anticipadament a causa d'aquests resultats positius.





En base a aquests grans resultats, les companyies tenen previst presentar una sol·licitud d'autorització com a ús d'emergència als Estats Units "com més aviat millor" i té previst presentar sol·licituds de comercialització a altres organismes reguladors de tot el món.





"Es necessiten urgentment més eines i tractaments per lluitar contra la pandèmia de COVID-19, que s'ha convertit en una de les principals causes de mort i segueix afectant profundament als pacients, les famílies i les societats i posant a prova els sistemes de atenció sanitària a tot el món. amb aquests convincents resultats, som optimistes quant a que molnupiravir pot convertir-se en un medicament important com a part de l'esforç global per lluitar contra la pandèmia. Seguirem treballant amb les agències reguladores a les nostres sol·licituds i farem tot el possible perquè el molnupiravir arribi als pacients com més aviat millor ", ha comentat el director general i president de Merck, Robert M. Davis.





RESULTATS DEL ESTUDIS





L'anàlisi provisional de l'assaig de fase '3 Move-OUT' va avaluar les dades de 775 pacients que es van inscriure el 5 d'agost de 2021 o abans a l'estudi. En el moment de prendre la decisió d'aturar el reclutament basant-se en els resultats provisionals d'eficàcia, l'assaig s'acostava a el reclutament complet de la mida de la mostra de fase 3 de 1.550 pacients, amb més de el 90 per cent de la mida de la mostra previst ja inscrit.





Els criteris d'elegibilitat requerien que tots els pacients tinguessin COVID-19 de lleu a moderada confirmada per laboratori, amb inici dels símptomes dins dels 5 dies següents a l'aleatorització de l'estudi. Tots els pacients havien de tenir al menys un factor de risc associat a una mala evolució de la malaltia a l'inici de l'estudi.





Molnupiravir va reduir el risc d'hospitalització i / o mort en tots els subgrups clau; l'eficàcia no es va veure afectada pel moment d'inici dels símptomes o el factor de risc subjacent. A més, basant-se en els participants amb dades de seqüenciació viral disponibles (aproximadament el 40 per cent dels participants), molnupiravir va demostrar una eficàcia consistent contra les variants Gamma, Delta i Mu.





La incidència de qualsevol esdeveniment advers va ser comparable en els grups de molnupiravir i placebo (35 per cent i 40 per cent, respectivament). De la mateixa manera, la incidència d'esdeveniments adversos relacionats amb el fàrmac també va ser comparable (12 per cent i 11 per cent, respectivament). En el grup de molnupiravir hi va haver menys subjectes que van interrompre el tractament de l'estudi a causa d'un esdeveniment advers (1,3 per cent) en comparació amb el grup de placebo (3,4 per cent).





La part de fase 3 de l'assaig 'Move-OUT' es va dur a terme arreu del món, en més de 170 centres a països com Alemanya, Argentina, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Egipte, Espanya, Estats Units, Filipines, França, Guatemala, Israel, Itàlia, Japó, Mèxic, Polònia, Regne Unit, Rússia, Sud-àfrica, Suècia, Taiwan i Ucraïna.





El molnupiravir, administrat per via oral, és un potent ribonucleòsid anàleg que inhibeix la replicació de la SARS-CoV-2, el virus causant de la COVID-19. El fàrmac es va inventar a Drug Innovations at Emory (DRIVE), una empresa de biotecnologia sense ànim de lucre propietat a el cent per cent de la Universitat d'Emory (Estats Units), i el desenvolupen Merck en col·laboració amb Ridgeback Biotherapeutics.





El fàrmac també s'està avaluant per a la profilaxi posterior a l'exposició a 'Move-AHEAD', un estudi mundial de fase 3, multicèntric, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo, que està avaluant l'eficàcia i la seguretat del molnupiravir per prevenir la propagació de la COVID-19 a les llars.