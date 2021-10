Un nadó de 14 mesos resulta ferit de gravetat a Mallorca al caure-li un porxo sobre

Ambulància de l'SAMU @ep





Un nadó de 14 mesos ha resultat ferit de gravetat aquest divendres a Cala Ratjada (Mallorca) al caure un porxo sota el qual es trobava amb els seus pares refugiat de la pluja.





Segons ha informat el SAMU 061, el succés ha passat al voltant de les 12.00 hores i fins al lloc s'ha desplaçat la Policia local, un pediatre i dues unitats de suport vital avançat.





Després d'una valoració, l'equip mèdic del 061 ha sol·licitat una unitat de suport vital pediàtric, que ha acudit des de l'Hospital Son Espases per ajudar a l'estabilització de el nadó, així com per fer-se càrrec del trasllat a la unitat de crítics de pediatria de centre hospitalari.