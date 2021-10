Doblegar l'esquena

La taxa de suïcidis a Espanya és més del doble que la de víctimes d'accident de trànsit i unes deu vegades més gran que la d'assassinats. I és la principal causa de mort no natural entre nosaltres, tot i que en una proporció molt inferior a la de Lituània, Rússia, Hongria o el Japó. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any se suïciden a tot el món entre vuit-centes mil i un milió de persones. Cadascuna d'aquestes morts afecta directament a un mínim de sis o vuit supervivents.







Suïcidi - Unsplash





L'editorial Gedisa ha llançat dos llibres que aborden aquesta realitat que no es pot amagar. Són 'Resiliència en processos de dol', d'Ana Cristina Ruiz i Maria de les Ones Palma (psicòlogues i treballadores socials) i 'Quan un nen es dóna mort', de Boris Cyrulnik (eminent psiquiatre francès, introductor del concepte de resiliència). Aquest ressalta la decisiva importància de prendre consciència de tan greu problema. Hi ha en tot el món uns vint milions de temptatives anuals. I ressalta que un nen pot suïcidar-se sense consciència del que irreparable.





En tot cas, convé viure sense por i abocar vincles i afeccions familiars múltiples i, sobretot, autèntics. Sempre s'ha de tenir present l'efecte balsàmic de les paraules afectuoses i afectuoses, que ajuden a viure recolzats i a poder expressar les diferents emocions: incrementar la confiança en un mateix i potenciar el millor de tots. Cyrulnik adverteix que "el cúmul d'esdeveniments que desencadenen l'acte suïcida resulta d'una cadena d'estrips invisibles". La protecció més eficaç contra el desig de morir: "compromís afectiu, familiar i cultural", d'aquí la importància decisiva de combatre el rebuig extern que molts cultiven sobre les seves víctimes; l'exclusió i l'assetjament en totes les seves formes.





¿Es mesura el dany que ocasiona el cúmul d'humiliacions i vexacions que pateixen tantes persones? En aquest llibre, Boris Cyrulnik se cenyeix a nens i joves i apunta a les condicions adverses de socialització en què estan instal·lades moltes criatures, una privació afectiva de la qual hauria de sortir amb relacions i projectes senzills i sentits.





Davant d'una crisi suïcida, un missatge protector al sofrent és: "Vols donar-te mort, és un moment terrible en la teva existència. És una crisi a la qual caldrà trobar una sortida ". Per això es necessita que algunes persones facin pinya.





Per la seva banda, Ana Cristina Ruiz i Maria de les Ones Palma busquen les claus d'intervenció social després de la pèrdua d'un ésser estimat. Ofereixen un text útil per a qualsevol lector, tot i que en bona mesura està orientat als professionals. Hi ha dol no només per una mort, sinó per la separació d'algú irreemplaçable. Hi ha pèrdues d'éssers estimats, però també pèrdues de llibertat, de salut, d'ocupació i de poder adquisitiu, o d'habitatge.





Disposar d'algú que t'escolti en aquestes situacions i a qui puguis explicar la teva història, sabent que respecta el teu temps de dolor, permet donar amb altres interpretacions i tenir així nous recursos davant el significat que es dóna a un acte traumàtic. Es tracta, doncs, de confeccionar una xarxa de suport, un espai segur de respecte i comprensió que no jutgi ni estigmatitzi, sinó dignifiqui. Per tot això cal fugir de detalls morbosos i irrellevants, conrear la flexibilitat i l'adaptació.





L'ajuda terapèutica reclama fer alguna cosa amb l'escoltat, aquí hi ha la possibilitat de la seva eficàcia. Les autores fan èmfasi que odiar és romandre presoner de el passat, i és profundament insà. No hi ha dubte.





Hi ha una resiliència que es diu familiar i que consisteix en la capacitat que desenvolupa una família, sacsejada profundament per una desgràcia, per sostenir i ajudar a un diversos dels seus membres. Aquí tenim una responsabilitat d'assumir.