Pablo Casado tanca aquest cap de setmana la convenció del PP a València amb un paper "gairebé secundari"

@EP





El líder del PP, Pablo Casado, clausura aquest cap de setmana a València la convenció nacional del PP, que porta per lema "Creemos" i que segons els populars ha de permetre "ampliar el PP a dreta i esquerra" i rellançar el seu "lideratge".





El partit vol omplir la Plaça de Toros de València com a colofó d'unes jornades que han protagonitzat els expresidents Rajoy i Aznar -que han indicat estratègies contraposades-, Nicolás Sarkozy –condemnat novament aquest dijous per finançament il·legal de la seva campanya el 2012-, Alejo Vidal Quadras -que va clamar contra l'autonomisme- i Mario Vargas Llosa -que va dir en una conferència que a Llatinoamèrica es vota "malament", declaracions que han aixecat molta polémica. A València, Casado s'envoltarà d'alcaldes, i presidents autonòmics i provincials, entre els quals hi ha Isabel Díaz Ayuso.





Després de celebrar actes arreu del territori des de dilluns, el PP projecta dues últimes jornades per bastir la seva "alternativa moderada" al govern "populista i radical" de Pedro Sánchez. Aquest dissabte celebra, a l'auditori de les Arts i les Ciències, una taula amb alcaldes del PP i una conferència de l'exprimer ministre de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen.





Ara be, l'acte destacat de dissabte és un debat entre presidents autonòmics que porta per títol "Els governs de la llibertat" i comptarà amb Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras, Alfonso Fernández Mañueco i Juan Vivas.













Diumenge, el líder del partit tancarà la convenció després de les intervencions del canceller d'Àustria Sebastian Kurtz, el primer ministre de Grècia Kyriakos Mitsotakos, i el president del PP al País Valencià, Carlos Mazón.





AYUSO, LA GRAN PROTAGONISTA





Ayuso desembarcarà a la convenció després d'una gira nord-americana i de la tensió acumulada amb Génova per la seva voluntat d'esdevenir presidenta del PP de la Comunitat de Madrid en un Congrés que Casado encara no vol convocar.









La guerra entre tots dos ha generat últimament una mica d'inquietud en diferents zones del partit, ja que creuen que haurien de centrar-se en l'oposició a Pedro Sánchez i no en una baralla interna que els allunyi dels seus objectius.





ELS CONVIDATS I LES SEVES DECLARACIONS, ELS GRANS PROTAGONISTES





La prèvia de la convenció ha estat marcada per les intervencions dels convidats, que han restat protagonisme al líder del partit. Dilluns va ser el torn de l'expresident Mariano Rajoy i del president gallec Alberto Núñez Feijóo, que igual que va fer dimarts l'exprimer ministre polonès Donald Tusk, van advertir al cap del PP de la necessitat d'adoptar un rumb de moderació i allunyar-se dels postulats de Vox.





Dimecres, l'exlíder del PPC, Alejo Vidal Quadras, i l'exdirigent de Cs, Juan Carlos Girauta, van desplegar un discurs molt diferent per reivindicar la fi de l'Estat de les autonomies. Paral·lelament va prendre la paraula l'expresident francès Nicolas Sarkozy, que va atacar l'independentisme català i que l'endemà –aquest dijous- va ser novament condemnat pel finançament il·legal d'una campanya electoral.





Dijous l'expresident José María Aznar va captar el protagonisme de la convenció amb un discurs contra el missatge del Papa Francesc –que va emplaçar a demanar perdó a Mèxic per les atrocitats de la conquesta espanyola- i va acabar burlant-se del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, pels seus cognoms castellans.





Per acabar aquest pintoresc escenari de polèmiques, també dijous, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, va aprofitar la convenció per fer un discurs on va afirmar que "l'important en unes eleccions no és que hi hagi llibertat" per poder exercir aquest dret, sinó "votar bé", perquè a Llatinoamèrica –al seu entendre- es vota "malament". I finalment una convidada a la taula del "feminisme liberal" va retreure al partit que el 75% dels noms del cartell d'aquesta convenció siguin homes. Així doncs, amb aquest context hem d'esperar al diumenge a la nit per fer balanç del que es creu que serà un "fi de festa" d'allò més entretingut.