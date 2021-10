La Conferència "volant" del PP i el lideratge de Pablo Casado

Aquest dissabte acaben les jornades "volants" de la Convenció del PP, on Pablo Casado ha volgut mostrar a la ciutadania el seu lideratge, la cohesió del partit i que està "preparat" per governar. També que per això compta amb el suport de tot el partit, després de la tempesta aixecada per la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que li ha fet un repte en format de lideratge dels populars madrilenys. Només li ha faltat a Casado el viatge promocional d'Ayuso als Estats Units, on s'ha excedit clarament en les seves competències com a presidenta de comunitat, en els límits establerts a la llei d'acció exterior per a l'activitat internacional de les comunitats autònomes. L'article 3 de la llei parla de la necessària lleialtat entre administracions en temes d'acció exterior, i en l'article 11 al·ludeix al fet que les comunitats han de sotmetre als instruments de planificació que dissenyi l'Estat en la seva acció exterior, articles i situacions que Ayuso no ha tingut en compte. Segurament, vist el que passa amb el govern català, haurà pensat que ella no és menys. Però després no es talla a l'hora de criticar-lo.





Pablo Casado @ep





Casado, en aquesta estratègia d'unitat i lideratge popular, ha convidat a la primera jornada a Mariano Rajoy, les relacions no és que fossin molt amigables. Ningú hauria pensat, fa menys d'un any, que l'expresident fos el primer convidat a participar. En la seva intervenció, Rajoy ha assenyalat que "per fer una bona política econòmica cal oblidar-se dels eslògans, la demagògia i el sectarisme". Les seves paraules no van passar desapercebudes per als assistents.





Com Rajoy i Aznar són incompatibles, però necessaris per acontentar els diferents sectors "compactes" del partit, en una altra jornada, va fer la seva actuació estel·lar el també expresident José María Aznar que, com sempre, no va deixar ningú indiferent, per les seves formes i contingut. L'expresident del bigoti afirmava que "no hi ha res pitjor que un polític titella al servei de la dictadura de tiranies culturals, o les xarxes socials". Va reclamar per a ell l'autoria que el seu PP "era de centre i reformista" i va animar el partit a defensar la seva ideologia sense complexos.

Molts han estat els noms dels participants en aquesta convenció, potser el que més ha cridat l'atenció l'expresident francès Nicolas Sarkozy que com una estrella de rock entrava triomfar a l'auditori. La seva actuació no va defraudar als presents. Va vaticinar que Casado arribarà a ser president de govern i va criticar a la Unió Europea a la qual acusa de ser immobilista i no prendre decisions. La invitació a Sarkozy, polític que està condemnat per corrupció, ha estat la nota negativa de la Conferència. Mentre que la presència de Vargas Llosa -un dels intel·lectuals que va donar suport a Ciutadans en els seus inicis i que ara ha manifestat públicament que votarà a PP- li ha vingut molt bé a l'aspirant a la Moncloa.





Fins a la mateixa Esperanza Aguirre, que ha mostrat la seva preferència per Ayuso per dirigir el PP madrileny, no va voler perdre el conclave i demostrar el seu "suport" al líder Casado. Ja se sap que Aguirre sol donar una de freda i una de Sorra als caps del partit i no desaprofita qualsevol ocasió per tenir protagonisme.





Servirà d'alguna cosa la Convenció del PP? Per als organitzadors si. L'objectiu és desgastar Pedro Sánchez perquè, quan arribin les eleccions, pugui arribar a la presidència de Govern. Si això es produís seria amb el suport de Vox. És clar que tal com té el panorama amb Ayuso, i el temps que falta, gairebé tres anys, per posar les urnes, fer prediccions és com mirar una bola de vidre. I això que el govern bicèfal l'hi està posant molt fàcil.