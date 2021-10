Puigdemont demana recuperar la seva immunitat al Tribunal de la UE per frenar el procés d'extradició a Itàlia

@EP



La defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha remès a última hora d'aquest divendres una nova demanda de mesures cautelars a Tribunal General de la Unió Europea per recuperar la seva immunitat com a eurodiputat, el que en la pràctica frenaria el procés acabat d'obrir a la Justícia italiana per decidir sobre la seva entrega a Espanya després de la seva recent detenció a Sardenya (Itàlia).





En el seu primer acte sobre la suspensió de la immunitat de Puigdemont del passat juliol, el Tribunal amb seu a Luxemburg va avalar la decisió del Parlament Europeu de suspendre la immunitat perquè va considerar que no hi havia risc de detenció, però va deixar la porta oberta a examinar noves mesures provisionals si el reclamat per la Justícia espanyola fos arrestat per autoritats d'un Estat membre.





Un dels advocats del polític català, Gonzalo Boye, ha explicat a través del seu perfil a Twitter que han sol·licitat "mesures cautelars, que no cautelaríssimes", perquè consideren que ha quedat comprovat que "no hi ha voluntat" al jutge instructor de la causa del 'Procés' al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de "garantir els drets" de Puigdemont com a eurodiputat.





Quan es tracta de mesures cautelaríssimes, el Tribunal de la UE pot decidir de manera provisional sobre l'assumpte sense esperar a escoltar a les parts afectades -com va fer la primera vegada tornant temporalment la immunitat plena a Puigdemont-, mentre que si es tracta de mesures cautelars els terminis s on més llargs perquè l'acte no arriba fins a escoltar totes les parts.





Per això, Boye aclareix en el seu comunicat que aquesta petició "no afecta la vista assenyalada per a dilluns que" al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Sardenya) perquè abans que la justícia europea es pronunciï s'ha de donar trasllat de la demanda tant a Espanya com a Parlament Europeu.





La defensa Puigdemont sosté que el primer acte va rebutjar actuar en contra de la decisió de l'Eurocambra de suspendre la immunitat perquè Espanya va indicar que no existia risc de detenció, alguna cosa que queda desmentit per la detenció de l'expresident català a Sardenya i la comunicació remesa el dijous Llarena a tribunal sard per subratllar que l'euroordre es manté activada.





La vegada anterior, el tribunal europeu va paralitzar provisionalment la suspensió de la immunitat europarlamentària tot just sis dies després que li fos notificat el recurs, però, gairebé dos mesos més tard, el 30 de juliol, va corregir la seva primera decisió i va avalar la suspensió de la immunitat.