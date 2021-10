L'OCH es mostra "desbordat" davant "l'espiral de violència" contra les persones LGTB

@EP





L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha comptabilitzat aquest any fins al 30 de setembre 214 incidències a Catalunya, una xifra que suposa un augment del 46,6% respecte al mateix període del 2020 (146) i que supera en 25 el total d'incidències registrades l'any passat (189).







El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha dit en roda de premsa aquest divendres que aquesta situació els "preocupa moltíssim perquè segueix l'espiral de violència contra les persones LGTB" i estan absolutament desbordats, en les seves paraules.





Per la seva banda, el coordinador tècnic, Cristian Carrer, ha apuntat a un augment progressiu de les incidències perquè tant al juliol (48) com al setembre (38) han registrat més d'una incidència diària, mentre que al gener i febrer van registrar una desena d'incidències mensuals.





Per àmbit de les incidències, l'OCH ha destacat que les més freqüents aquest mes han estat a la via pública, amb 14 incidències; l'habitatge, amb 11 casos, i Internet i xarxes socials, entre altres.

Carrer ha matisat que "l'odi es propaga pels canals on té cabuda", en referència a les alteracions de l'activitat social a causa de la pandèmia, motiu pel qual s'han registrat menys incidències en l'oci nocturn aquest any, ha explicat.





MÉS POLÍTIQUES PÚBLIQUES



Ha recordat que s'esforcen per posar narratives a aquestes xifres, perquè és el que els permet "treballar amb els recursos per fer polítiques públiques efectives i oferir un acompanyament de qualitat a les víctimes".





Rodríguez ha criticat la falta de polítiques efectives, al parer seu, per part de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, i ha dit que els agradaria replicar el protocol de Barcelona al costat del departament per estendre-ho a tot el territori català: "Ens permetria tenir un mapa global per monitorar la LGTBIfòbia a Catalunya".





Ha informat també de la proposta que han presentat a la presidenta de la Comissió d'Igualtat i Feminismes al Parlament, Susanna Segòvia, perquè es creï un grup de treball específic dins de les violències LGTBIfòbiques: "Comptem ja amb el vistiplau de PSC, comuns i la CUP", ha assegurat Rodríguez.





7 ANYS DE LA LLEI CONTRA LA LGTBIFÒBIA



L'entitat ha fet balanç de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia, que aquest dissabte compleix set anys des de la seva aprovació: "S'han sobrepassat les 1.000 incidències i només hi ha hagut 10 sancions", ha valorat Rodríguez.





"Les polítiques públiques han d'assumir com una prioritat acabar amb aquesta xacra", ha dit el president de l'entitat, que ha defensat la necessitat de la nova llei que s'està desenvolupant per part de la Generalitat i que haurà d'harmonitzar l'àmbit LGTBI .





L'advocat i coordinador de l'oficina de denúncies, Guillermo Ramírez, ha subratllat que la futura llei ha de posar per damunt les necessitats de la víctima; que aquesta se senti escoltada durant tot el procediment sancionador més enllà del moment de la denúncia, i que les entitats puguin ser part activa d'aquest procés.