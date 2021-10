Les "barreres físiques" entre Gibraltar i Espanya, cada vegada més a prop d'eliminar-se

Gibraltar / @ EP





El mandat de la UE per negociar la relació amb Gibraltar aposta per "suprimir les barreres físiques" per facilitar la lliure circulació de persones entre el territori i la Unió Europea sempre que Espanya controli el pas fronterer a l'aeroport i port, si bé recull la "intenció" de les autoritats espanyoles de cedir a l'Agència Europea de control de Fronteres (Frontex) aquest control.







"Espanya ha expressat la seva intenció de sol·licitar l'assistència de Frontex dins dels límits i condicions del reglament sobre l'agència per implementar les obligacions de control fronterer dins el futur acord durant un període de quatre anys", segons recull el mandat validat aquest divendres pels ambaixadors dels 27 a què ha tingut accés Europa Press.





D'aquesta manera, el text modifica la redacció inicial proposada per Brussel·les i recull la demanda britànica que el control de la frontera exterior no quedi en mans d'Espanya. L'assistència de Frontex seria de quatre anys, el mateix termini que fixa el mandat per avaluar la posada en pràctica de l'acord per les dues parts i que les dues decideixin si continuar amb el mateix règim o donar-lo per conclòs.





La proposta de mandat presentada al juliol per l'Executiu comunitari va irritar Regne Unit per evitar tot esment a Frontex i reservar a la competència exclusiva d'Espanya el control de la frontera a l'aeroport i el port, cosa que per a Londres suposava un atac a la seva sobirania i no estava disposat a negociar.





En aquests mesos, les capitals han introduït "una sèrie de canvis" en el document abans de comptar amb el vistiplau de tots els estats membre, segons fonts europees. Un cop sigui adoptat formalment la setmana que ve a una reunió de ministres de la UE, la Comissió Europea, responsable de negociar en nom de la UE, podrà iniciar les converses amb el Regne Unit.





ESPANYA ESPERA QUE LA NEGOCIACIÓ DURI POC





Fonts diplomàtiques espanyoles, per la seva banda, confien que les negociacions "durin poc" perquè es parteix d'un preacord entre Madrid i Londres que s'aplica de manera interina des que es va produir el Brexit, a l'espera de pactar una solució definitiva entre la UE i el Regne Unit.







El document que els 27 formalitzaran la setmana que ve amb l'ànim d'iniciar les converses amb els britànics en les setmanes que segueixin estableix a més que es negociarà "en ple respecte de la integritat territorial" dels Estats membre i sense afectar la posició legal d'Espanya respecte a la sobirania i jurisdicció de Gibraltar.





Al costat del mandat, el Consell ha inclòs una declaració pròpia per deixar clar que la supressió de la Reixa busca assegurar el desenvolupament i prosperitat de la regió i "no pot ser interpretat com la participació de Gibraltar al patrimoni de Schengen". D'aquesta manera, la UE vol evitar que el resultat d'un acord dels 27 amb el Regne Unit sobre el Penyal s'interpreti com una ampliació de l'espai europeu sense fronteres ni de la Unió Duanera.





En tot cas, sigui quin sigui el resultat de les negociacions entre Brussel·les i Londres, l'escrit a què ha tingut accés Europa Press adverteix també que "necessitarà l'acord previ del Regne d'Espanya" per ser acceptat pel bloc.





Els Vint es fan càrrec de la "situació geogràfica particular" de Gibraltar i de la "relació especial" amb Espanya, de manera que advoquen per negociar un acord "ampli i equilibrat". Un acord, afegeixen, que esperen que serveixi per al desenvolupament social i econòmic no només de Gibraltar sinó també de la regió espanyola del Camp de Gibraltar.