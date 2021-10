Goirigolzarri defensa un "paper" rellevant de la banca en l'ús de fons europeus

@EP





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat que la banca ha de "jugar un paper d'enorme rellevància" en l'ús dels fons europeus, a més d'en la sostenibilitat i la digitalització de la societat, segons un comunicat de l'entitat aquest divendres.





Ho ha dit durant la setena edició de Congrés de l'Empresa Familiar de Castella i Lleó que se celebra a Valladolid, i ha apuntat que aquestes tres temàtiques són els principals reptes de la societat espanyola en els propers anys.





Goirigolzarri ha assegurat que la societat es troba "en una oportunitat única per atacar les vulnerabilitats cròniques" de l'economia espanyola a través dels fons europeus, i ha assenyalat que les empreses requeriran finançament addicional avançant fons o complementant per palanquejar les inversions .





"Des de CaixaBank ens estem oferint a les diferents administracions perquè tots els nostres clients puguin beneficiar-se amb la major celeritat de fons Next Generation", ha explicat.





Ha assenyalat que les vulnerabilitats de l'economia espanyola estan "molt diagnosticades" i ha apuntat a la baixa productivitat com el principal problema existent.





"VISIÓ ÀMPLIA"



Per solucionar aquestes vulnerabilitats, ha reclamat que la utilització dels fons europeus tingui "una visió àmplia i no a curt termini" en l'ús dels Next Generation. D'altra banda, i en referència als principals reptes que s'enfronta l'economia en els propers anys, Goirigolzarri ha assenyalat l'educació i la formació al llarg de tota la vida professional com a grans desafiaments.