"Todos al suelo”: un home atraca un bar de Manlleu amb una pistola d'aire comprimit

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han detingut un home, de 26 anys, que hauria atracat un bar a Manlleu amb una pistola d'aire comprimit. Segons explica la policia catalana, els fets van tenir lloc aquest dimecres, poc després de les sis del matí.





Dos homes, un d’ells amb una arma de foc, van accedir a l’interior de l'establiment mentre cridaven “todos al suelo”. Un dels lladres va colpejar un client que no els hi volia donar la motxilla que portava i també va donar un cop a les cames d’una dona per estirar-la al terra. L'altre va arrencar la caixa enregistradora de darrera la barra i va agafar les pertinences dels clients. Quan els lladres van tenir el botí van fugir corrents del lloc.





Arran dels fets els Mossos i la Policia Local de Manlleu van iniciar una investigació que va permetre identificar i detenir un dels presumptes autors. També es va recuperar l’arma utilitzada, la qual es va confirmar que era d’aire comprimit.





El detingut, de 26 anys i domicili desconegut, està acusat d'un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació. Passarà a les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic. La investigació continua oberta per tal de localitzar l’altre autor.