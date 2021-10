Tanca't en un zulo de 9 m2 i paga 500 euros de lloguer a Barcelona

Fa unes setmanes que en CatalunyaPress estem denunciant ofertes de lloguer abusives de pisos a Barcelona i encara no havíem trobat res com el que us mostrarem avui. Es tracta d'un pis de 9 metres quadrats - si, a això li diuen pis- pel qual demanen 500 euros. Està situat al carrer Viladomat, a l'Esquerra de l'Eixample.









I per si fos poc, qui hagi fet les fotografies, a més de violar la dignitat humana per posar un anunci d'aquestes característiques, les ha posat en horitzontal. La intenció és molestar, sigui com sigui.





El propietari diu a l'anunci que és un "estudi en lloguer amb totes les seves comoditats" sense que ningú l'hagi denunciat per difondre mentides. També assegura que és "molt lluminós", encara que a les fotos no es vegi cap finestra. Tindrà moltes bombetes? Qui sap.





A destacar una foto de la porta amb un mirall ideal per invocar a Candyman:









L'anunciant assegura que el pis és "ideal per a parelles o una persona sola". L'adjectiu "ideal" per a una persona sola desquadra, i es podria acceptar el "per parelles" si aquesta fos la de segrestador / segrestat.





A Catalunya hi ha una llei aprovada per contenir els preus de lloguer, però sembla que serveix de poc, o per a res. En aquest cas, l'anunciant, a l'apartat d'índex de lloguer, on hauria de mostrar el preu màxim del metre quadrat a aquesta zona, es pot llegir "No informat per l'anunciant / no aplica". Doncs això, que no aplica.