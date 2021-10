El Barça de bàsquet arrasa a l'Alba Berlín en la seva estrena a l'Eurolliga

@EP





El Barça de bàsquet es va donar un festí davant l'Alba Berlín. L'equip de Sarunas Jasikevicius va aconseguir la seva primera victòria de la temporada a Eurolliga en una estrena que va ser molt plàcid. Ràpidament es van distanciar en el marcador i van anar augmentant l'avantatge fins al 96-64 amb el qual acabo en la trobada.





Nikola Mirotic va ser el líder d'un gran Barcelona. El jugador espanyol va ser responsable de 22 punts i 5 rebots, però la realitat va ser molt més enllà dels nombres. Va exhibir una superioritat molt gran sobre la resta que va acabar corroborant amb un partit perfecte en el tir. 4/4 en tirs de 3, 4/4 en tirs de 2 i 2/2 en tirs lliures.





Però no només va ser Mirotic el que va brodar la trobada, sinó que tot el Barcelona va estar a un gran nivell davant el conjunt alemany. 28-15, 22-14, 13-17 i 33-18. Només aquesta petita taca en el tercer quart va fer que el partit no fos absolutament perfecte. Sikma i El (per als alemanys) van intentar sortir del guió imposat per l'equip blaugrana, però no van poder ni retallar distàncies.





Amb aquesta victòria, el Barça de bàsquet s'ha situat com a primer líder l'Eurolliga 21/22. Una temporada que al club blaugrana esperen que ajudi a oblidar la final perduda davant Efes la campanya anterior.