Les autoritats de Canàries ordenen que es confinin nous municipis de la Palma per la qualitat de l'aire

@EP













La Direcció General de Seguretat i Emergències del Govern de Canàries, atesos els mesuraments de qualitat de l'aire a la zona, ha ordenat el confinament de nous nuclis de població en els municipis dels Plans d'Aridane i El Paso, segons ha informat el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 1-1-2.





El nou confinament s'acorda a conseqüència de les condicions meteorològiques que regeixen amb una inversió tèrmica que impedeix la dispersió de gasos i els manté en cotes baixes de l'atmosfera. Aquest confinament afecta unes 3.500 persones.





En concret, s'ordena el confinament de l'espai comprès entre l'encreuament de Camí Creu Noia amb la carretera LP-2 seguint a l'oest fins a la cruïlla amb Nicolás Brito Pais, continuant aquest camí fins a la circumval·lació i per aquesta fins a la rotonda d'Hoyas Profundes.





A partir d'aquest punt s'inclou tota la zona afectada per l'incendi del mes d'agost fins camp de futbol del Pas, incloent-hi la zona compresa l'oest de la LP-3 fins a la rotonda del Barret.





Així mateix, continuen confinats a més dels barris de Sant Borondón, Marina Alta, Marina Baixa i La Comtessa, tots ells situats al municipi de Tazacorte.





La vigència de la declaració ha entrat en vigor a les 21.00 hores d'avui divendres en aplicació del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Risc Volcànic a la Comunitat Autònoma de Canàries (Pevolca) i en virtut de les competències que té establertes la direcció de l'esmentat pla, que ha actualitzat el nivell 2 (semàfor vermell) de la situació d'emergència a la Palma.





Es demana a la població de les zones confinades que tanqui les portes, finestres, persianes i tota entrada d'aire procedent de l'exterior; Confineu, si és possible, a les habitacions més interiors; desconnecti la ventilació i la calefacció; cal interrompre tot sistema que faci entrar aire de l'exterior.





Per a més seguretat, es pot segellar, utilitzant cinta adhesiva, les juntes de portes i finestres; no utilitzi el telèfon, ja que es necessiten les línies lliures per als serveis de socors; porti amb si sistemes que li permetin comunicar-se o rebre informació (ràdio, telèfon ...); si és a l'exterior, tingui en compte que un vehicle no és un lloc segur (Confineu en el primer edifici que trobi a prop) i si va a peu, refugieu-vos en el primer edifici que trobi; no realitzar desplaçaments fins que es donen indicacions al respecte; utilitzeu el telèfon 1-1-2 per a situacions d'emergència.