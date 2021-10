El món rural celebra el seu aniversari demanant que els fons arribin realment als petits municipis

@DM Dima





L'1 d'octubre se celebra el Dia dels Pobles més Bonics d'Espanya. Una xarxa global que té a 104 pobles per la seva bellesa, autenticitat, a més de la seva riquesa i els valors de les tradicions històriques que representen.





Per això, els alcaldes d'aquestes localitats es reuneixen l'1 d'octubre per llegir un comunicat que reivindica la lluita per la conservació del patrimoni artístic i cultural d'aquestes localitats. Un dia que serveix perquè tots aquests petits pobles puguin alçar la seva veu i reclamar les millores necessàries per als problemes que tenen.





La reunió d'aquest any s'ha celebrat a Peníscola. Una reunió on els alcaldes, regidors i tècnics dels 104 pobles s'han ajuntat per poder hissar la bandera de l'Associació.





"L'Associació Els Pobles més Bonics ha viscut al costat dels nostres visitants, veïns i alcaldes, onze anys on la felicitat dels èxits obtinguts, els moments de tristesa per la pèrdua de familiars i amics durant la pandèmia, i la incertesa davant la despoblació, ens fa reinventar-nos cada dia, treballant per al futur dels nostres pobles més bells i més autèntics", han estat les paraules del fundador i president de l'Associació Francisco Mestre.





Els pobles que engloben aquesta xarxa són aquells que tinguin menys de 15.000 habitants i que celebren aquest 2021 el seu onzè aniversari. Una Associació creada amb l'objectiu que es reconegui la bellesa d'aquests pobles, tant en l'àmbit visual com de costums, gastronomia i festes.





A més, durant aquesta jornada han volgut reivindicar que les ajudes i els fons han d'arribar d'Europa fins als pobles per poder solucionar els problemes que vagin apareixent en ells. Per això, han demanat a les institucions que donin suport a aquesta Associació, a la gent que forma els pobles, al turisme i a camp.





Finalment, l'Associació ha volgut enviar tot el seu suport a l'illa canària de La Palma que s'està veient afectada pel volcà Cumbre Vieja.