Un Barça en crisi visita el Wanda Metropolitano per intentar recuperar sensacions

@EP





El Barcelona de Ronald Koeman podria tancar la seva història al Wanda Metropolitano. Totes les informacions apunten que el tècnic holandès dirigirà el seu últim partit com a entrenador de Barça. Malgrat això, Koeman es va mostrar molt tranquil i fins i tot relaxat durant la roda de premsa prèvia a la trobada davant l'Atlètic de Madrid.





Un partit que mostrarà la fortalesa mental d'un equip que està en hores baixes. El Barça arriba al Wanda Metropolitano amb una última setmana i mitja convulsa. Empat davant Granada i Cadis, victòria davant el Llevant i derrota, molt dolorosa a la Champions, davant el Benfica. Un 3-0 en la màxima competició europea que va tornar a mostrar la realitat que porta anunciant Koeman les últimes setmanes amb la seva ja mítica frase "és el que hi ha".





Però la realitat és que la visita al camp de l'Atlètic de Madrid suposa un punt d'inflexió. Perdre davant el conjunt matalasser seria un cop dur de cara a la lluita per la lliga. Hi ha rivals que juguen millor i que sumen més punts cada setmana, mentre que el Barcelona segueix complicant-se en partits que haurien de ser senzills.





KOEMAN i EL SEU SISTEMA





El dimecres al camp del Benfica, el Barcelona va tornar a l'esquema de tres centrals. No obstant això, els seus propis jugadors van parlar després del partit i van explicar que tot just havien entrenat aquest sistema. Malgrat això, sembla que Koeman tornarà a apostar pel 3-5-2 que va funcionar en algun lloc de la temporada passada.





Als problemes del Barcelona ja habituals, s'ajunta també que faltarà Pedri. Un dels millors jugadors de l'equip i que més opcions està generant en atac al costat de Memphis Depay. Això sí, el tècnic tindrà l'oportunitat de comptar novament amb Ansu Fati, la gran esperança blaugrana.





GRIEZMANN I SUÁREZ LES GRANS AMENACES





L'Atlètic de Madrid tampoc està realitzant un gran inici de temporada. La plantilla és de les millors de la seva història, però la realitat és que no estan rendint al nivell esperat. Això sí, la victòria a Milà per 1 gol a 2 ha fet que la moral l'Atlètic creixi i sigui un rival molt perillós per al Barcelona.





A més, el Cholo formarà d'inici, presumiblement, amb Griezmann i Suárez. Dos exjugadors deL Barcelona que tindran ganes de reivindicar el seu paper en l'Atlètic i demostrar que el club català es va equivocar en deixar-los marxar.





Hi ha més que tres punts en joc en el Wanda Metropolità entre dos equips que no travessen els seus millors moments.