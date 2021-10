Renfe va enviar correus digitals certificats amb els serveis mínims als maquinistes que els incompleixen

@EP





Les comunicacions entre Renfe i els sindicats de maquinistes segueixen sent un dels principals problemes pels quals no s'estan cobrint els serveis mínims. Això no obstant, s'ha revelat que les informacions entre les dues parts s'han realitzat a través del sistema de correu electrònic certificat de Lleida.net.





Una empresa com Renfe vol tenir les espatlles cobertes i, en enviar un mail certificat com aquest, es va generar de manera automàtica una prova documental. Una prova que és vàlida i que inclou la signatura electrònica de l'operadora i el segell de temps d'un tercer. Per a què es fa això?





Poder generar aquesta prova documental fa que es vegi en quin moment s'ha enviat el document, quan es rep, on s'envia i rep, el contingut d'aquest i si el receptor l'ha vist. És a dir, que és una prova que no deixa cap dubte sobre si el document ha estat enviat, rebut i vist.





Per això, totes les comunicacions que s'han enviat al sindicat dels maquinistes s'han acabat convertint en una prova documental que funciona com evidència. Segons expliquen des de Lleida.net, el document que es genera té detallat la IP d'enviament i la IP de lliurament, a més de totes les adreces de correu electrònic que estan implicades.





TOTAL VALIDESA DAVANT ELS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA





La certificació de Lleida.net s'estan aplicant en molts països i a Espanya té total validesa davant de tribunal de justícia i les administracions públiques. Per això, la tecnologia utilitzada per Lleida.net està reconeguda amb més de 200 patents.