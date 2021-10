El president de Seat li demana a Sánchez treballar "mà a mà" per tenir un projecte concret

@EP





El president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, ha demanat al president de Govern, Pedro Sánchez, anar "mà a mà" entre administració i sector, amb un projecte concret i amb objectius a curt i a mitjà termini, no només a llarg.





En una entrevista d'Europa Press just en complir-se un any al front de Seat, al Automobile de Barcelona que se celebra a Fira de Barcelona, Griffiths ha defensat "anar al gra ara i ser molt concret i posar estratègies en marxa", així com compartir els plans perquè puguin anar adaptant la seva resposta.





Ha sostingut que està bé marcar-se objectius a llarg termini, com el de tenir 3 milions de cotxes elèctrics el 2030, però ha advertit que ningú "va a estar en el lloc on està ara" quan això arribi.





"Llavors cal decidir què volem fins al final d'aquest any, què volem tenir l'any que ve, i què ha d'aportar cada un per fer això. Nosaltres, els cotxes, les institucions, el sistema de subvencionar i ajudar el cotxe al principi, i les institucions i les empreses energètiques, la infraestructura", ha dit.





PERTE I EURO 7



Ha recordat que el seu objectiu segueix sent fabricar cotxes elèctrics a la planta de Martorell (Barcelona) el 2025, però ha advertit que depèn de què hi hagi les condicions econòmiques que ho facin factible: "I això depèn del perte".





"Nosaltres hem mostrat el nostre interès de participar com Seat i Grup Volkswagen. Aquest serà una part molt important perquè es pugui prendre aquest tipus de decisió", ha afirmat.





Ha defensat que estan treballant en això amb el Govern i espera que es concreti a finals d'aquest any perquè "és la base per després prendre la decisió".





No obstant això, Griffiths ha avisat que hi ha un altre escenari a tenir en compte, que és el del nou reglament Euro 7 i quins canvis suposarà i com seguirà de factible veient cotxes de combustible.