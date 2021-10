Illa ataca a la Generalitat i assegura que només veu al PSC com a alternativa a l'actual Govern

@EP



El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha acusat aquest dissabte a la Generalitat de "no estar a l'altura del que Catalunya necessita" i ha erigit el projecte socialista com a alternativa al Govern de Pere Aragonès.





Durant l'Assemblea de Delegats de PSC pel 40 Congrés el PSOE, ha acusat el Govern de dividir socialment en proposar "horitzons impossibles, com la independència, l'amnistia i l'autodeterminació, objectius irrealitzables que no generen consens".





Per això, ha retret a la Generalitat d'ERC i Junts una actitud victimista: "Sempre la culpa és dels altres. Sempre és Madrid, que la democràcia no funciona, que Europa no ens mira. Mai una actitud d'autoexigència".





Ha lamentat que encara no s'hagin aprovat uns Pressupostos de la Generalitat des de l'inici de la pandèmia i ha acusat el Govern de plantejar "polítiques equivocades i tímides", com davant el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona --la paralització ha atribuït a desavinences internes de Govern-- i la manca de places de FP.





Davant d'aquesta situació, ha defensat que el PSC "és l'alternativa real que es va obrint pas davant el desgovern" i capaç de fiscalitzar, segons ell, les accions de la Generalitat, adoptar una actitud proactiva, proposar noves mesures i advocar per la via del diàleg.





"ENFORTIR LA VINCULACIÓ AMB ESPANYA"



Per Illa, la recuperació econòmica i el progrés social després de l'impacte de la pandèmia passa per "enfortir la relació amb Espanya" i generar espais comuns, cosa que ha exemplificat amb l'estratègia de vacunació.





També ha cridat a enfortir "la unitat del socialisme espanyol" per reforçar polítiques a les quals s'ha referit com a socialistes, actualitzades, feministes i ecologistes que garanteixin una societat cohesionada, diversa i plural.