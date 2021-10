El Barcelona femení es dona un festí davant l'Alabès

@EP





El Barcelona femení segueix amb pas ferm en la lliga Iberdrola. Durant la cinquena jornada ha golejat, sense pietat, a l'Alabès. 9-1 i nou golejadores diferents en el primer partit que juguen entre els dos equips. Malgrat les rotacions que ha realitzat Jonatan Giráldez no s'han notat i han tornat a golejar.





Semblava un matí plàcida a l'estadi Johan Cruyff, però la realitat és que l'Alabès arribava disposat a donar guerra. Al minut 17, a la sortida d'un córner, el conjunt vitorià s'ha posat per davant. Però aquesta alegria li ha durat 11 minuts. Aquest és el temps que ha passat entre el gol de Clark per l'Alabès i el de Bruna per empatar el partit.





Tot i aquest gol, el partit estava molt controlat pel conjunt blaugrana i només era qüestió de temps que arribés el primer. Un cop ha arribat, el Barcelona ha estat un corró i no ha donat cap opció a l'Alabès. 3-1 a la mitja part en 20 minuts i un 6-0 de parcial en la segona meitat han deixat el resultat final en 9-1.





A més, el partit ha deixat una curiositat. Al Barcelona han marcat nou jugadores diferents. Bruna, Martens, Crnogorcevic, la Mariona, Hansen, Melanie, Claudia, Jana i Oshoala han estat les encarregades de marcar els gols blaugranes.