Ayuso: "Tinc clar que el meu lloc és Madrid i donaré el millor per Madrid"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dissabte que el seu "lloc és Madrid" i que aquesta és també la seva "meta política". Dit això, ha subratllat que donarà "el millor" perquè "necessiten" que Pablo Casado arribi a ser president de Govern.







"Tinc meridianament clar on està el meu lloc, i sé que el meu lloc és Madrid i que donaré el millor per a Madrid perquè Madrid és Espanya i perquè necessitem que tu arribis a ser president de Govern", ha dit a Casado, posant en peu als assistents a la Convenció del PP que se celebra a València.





D'aquesta manera, Ayuso --que ha acaparat el focus mediàtic des de la seva arribada al conclave després del seu viatge als Estats Units-- ha buscat tancar la polèmica oberta aquestes setmanes des que va anunciar fa un mes que presentaria la seva candidatura per presidir el PP de Madrid i va sol·licitar avançar aquest congrés regional.





'Gènova', que va deixar clar des del primer moment que el conclave madrileny seria el 2022 com va aprovar la Junta Directiva Nacional, no ha amagat en aquest temps el seu malestar per les declaracions públiques de la presidenta madrilenya a les portes d'una Convenció Nacional dissenyada per encimbellar a Casado.





AYUSO ES MOSTRA A EL COSTAT DEL PROJECTE DE CASADO





A la part final del seu discurs, Ayuso ha assegurat que volia "deixar clar" que està a la banda del projecte de Casado, després d'un mes ple d'una "notícies i comentaris" i viure una "espècie d'infern polític-mediàtic" arran de traslladar la seva intenció de donar un "pas al front a Madrid". "Que això no té importància", ha postil·lat.





En aquest punt, ha recordat que fa 16 anys va acompanyar a Casado en el seu projecte al capdavant de Noves Generacions del PP de Madrid, sense dubtar en "estar amb ell" i ha afegit que va fer el mateix després amb el càrrec de portaveu del partit.





"Després, em va donar la major oportunitat política de la meva vida, que és presidir la Comunitat de Madrid, que és la meva sortida i la meva meta política", ha proclamat, collint una forta ovació dels militants presents a l'auditori de la Ciutat de les Ciències i les Arts.





Per això, ressaltat que volia clar davant de la dona de Casado, la seva família i la gent del partit que el seu "lloc" és Madrid i que ella treballarà en aquest lloc perquè "necessiten" que Pablo Casado arribi al Palau de la Moncloa.





I abans d'acabar la seva intervenció a la taula de presidents autonòmics, que ha moderat Dolors Montserrat, la presidenta madrilenya ha tornat a posicionar-se a la banda de Casado. "Només dir una cosa, que el meu projecte sempre ha estat el teu, que Madrid és el teu bressol polític i que no s'entén aquesta història d'una altra manera", ha asseverat.





"SÁNCHEZ SOL ENCERTA QUAN CÒPIA"







La presidenta madrilenya ha afirmat que perquè Madrid segueixi creixent és "fonamental" que Casado faci un pas al front quan es convoquin les eleccions generals. "La vida va d'eleccions i aquí cal triar entre socialisme o progrés, entre socialisme o llibertat o entre Sánchez i Casado", ha proclamat.







Finalment, Ayuso ha afirmat que el projecte de Pedro Sánchez "el tapona i ho empitjora tot" com, segons ha dit, ha pogut comprovar aquests dies en el seu viatge als Estats Units. "Només l'encerta quan còpia", ha dit sobre el cap de l'Executiu i el seu projecte per reivindicar l'espanyol. De fet, ha ironitzat assegurant que podria portar aquesta oficina a Catalunya on, a parer seu, no es defensa el castellà.