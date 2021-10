Arxivada la causa per la suposada agressió sexual a una dona a Badalona

@EP





El jutjat d'instrucció 4 de Badalona (Barcelona) ha arxivat per falta d'"indicis d'infracció penal" la causa contra els set homes detinguts dijous per presumptament agredir sexualment una dona, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat.





Els homes han passat aquest dissabte a disposició judicial i, un cop practicades diverses diligències en seu judicial --incloses declaracions dels detinguts i de la denunciant-- "la causa ha quedat arxivada donat al fet que la dona no ha ratificat la seva denúncia i Fiscalia considera, a la vista de la informació en la causa, que no hi ha indicis d'infracció penal".





Per tant, els detinguts han quedat en llibertat i contra ells no hi ha cap acusació.