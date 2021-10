El nou model de treball arriba a Catalunya; 4 dies a la setmana i reducció del salari

@EP





La nova jornada laboral de 4 dies cada vegada està més a prop de ser una realitat a Catalunya. Durant els últims anys, aquest nou model de treball s'està implantant a diversos països d'Europa, però és ara quan Catalunya ho posarà en pràctica.





A l'octubre, dues empreses la començaran a utilitzar com a prova. És el cas de Telefónica i de Desigual, la marca de roba. Són programes que serviran com a prova pilot i que duraran tres mesos.





DESIGUAL





En el cas de Desigual, l'empresa ha proposat fer un referèndum i que siguin els treballadors els que decideixin si volen aplicar o no aquesta nova mesura. Per això, el 7 d'octubre, els treballadors hauran de votar per saber si implanten o no la jornada setmanal de 4 dies. Perquè això es doni el 66% de l'empresa haurà de votar a favor.





Si el resultat de les votacions és positiu, els empleats de Desigual tindran 4 dies de treball, un d'ells des de casa. A més, també veuran afectat el seu sou, doncs suposarà que a final de mes cobraran un 6,5% menys.





No obstant això, la UGT ha volgut pronunciar-se sobre això i ha confirmat que la votació que es realitzarà és il·legal perquè vulnera l'Estatut dels Treballadors. És per això, que la companyia ha creat una comissió d'empleats, ja que no compten amb cap sindicat.





TELEFÒNICA





El cas de Telefónica és molt diferent de què viu Desigual. L'empresa de telecomunicacions ha pactat amb els sindicats realitzar una prova pilot que comporti la reducció del 15% del salari total dels treballadors.





El problema és que només 10 persones han acceptat la nova iniciativa dels 250 als quals estava dirigit. Un cop s'acabi la prova, tant l'empresa com els sindicats analitzaran els resultats per veure si aquest nou sistema ha arribat per quedar-se.