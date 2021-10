Aquests són els tractaments més efectius per lluitar contra la covid

@EP





La covid 19 ha canviat la vida de moltes persones. Per intentar tornar a la normalitat, les farmacèutiques van aconseguir realitzar vacunes que ajudaven a frenar les morts i els contagis. Però aquestes no seran del tot efectives fins que s'aconsegueixi arribar a la immunitat de ramat. Tantmateix, això sembla llunyà.





Mentrestant, els científics continuen intentant desenvolupar tractaments segurs per lluitar contra la covid 19 i les seves variants. Des de l'inici de la pandèmia s'estan realitzant estudis que podrien frenar la propagació de virus. En aquest sentit, la farmacèutica MSD va descobrir un tractament que va reduir a la meitat les hospitalitzacions i les morts de les persones que tenien la covid.





L'OMS ja va llançar llum sobre la dificultat de trobar nous tractaments que van ser efectius contra el virus. En aquest sentit, han assegurat que els virus són molt més complicats de tractar que els bacteris. Aquests són els tractaments que han resultat efectius contra la covid.





CORTICOIDES





La dexametasona és una de les maneres més eficaces de frenar el virus. És de baix cost i es pot adquirir fàcilment. Un metge de cures intensives de l'hospital Universitari de Gal·les va reconèixer que les persones que entren a urgències i prenen esteroides tenen menys possibilitats d'ingressar a l'UCI, de manera que la dexametasona ha salvat milions de vides.









L'estudi al Regne Unit va arribar a la conclusió que amb la dexametasona es reduïa un terç les morts de pacients ventilades i en una cinquena part les que necessitaven oxigen. L'OMS va treballar de manera ràpida per veure si aquest tractament podia ser una solució i va determinar que la dexametasona i la hidrocortisona es podien fer servir com a alternativa.





ANTICOSSOS MONOCLONALS





Un altre dels tractaments que també van funcionar va ser el tocilizumab. Un medicament que és més car que la dexametasona i que, segons la NHS, National Health Service, s'hauria d'acompanyar d'algun altre fàrmac. Les dades que es van recollir van ser esperançadors, ja que es va aconseguir salvar la vida a un de cada 25 pacients. I, a més, el sarilumab va ser un altre fàrmac d'aquesta família que també ajuda a reduir la mortalitat.





TERÀPIA DE REGNERON





La teràpia de regneron està pensada per actuar com a cèl·lules immunes i combatre infeccions. El medicament resultant és una barreja entre el casirivimab i el imdevimab. La unió de tots dos està pensada per evitar que les persones que tenen el virus puguin desenvolupar una malaltia més greu.





En aquest sentit, el que fa el tractament és imitar les defenses naturals del cos. No esperen que sorgeixin de la resposta immunitària, sinó que venen donada. De fet, a Donald Trump se li va administrar aquest tipus de tractament quan li van diagnosticar covid 19.





PÍNDOLA DE MSD





Des de la farmacèutica MSD s'està desenvolupant una píndola contra la covid que, segons les dades, s'han reduït a la meitat les hospitalitzacions i morts en les persones que ja s'havien infectat feia poc temps. De fet, està en fases finals perquè tant els Estats Units com el món aprovi el seu ús.





Si és així, la píndola de MSD es convertirà en la primera del mercat que és efectiva per poder tractar la covid 19. El medicament és el molnupiravir i les persones que el van rebre durant els cinc següents dies d'estar contagiats tenien una taxa d'un 50% d'acabar ingressats. En l'estudi van participar 775 adults amb símptomes lleus o moderats.





REMDESIVIR





Aquest medicament combat directament el virus que causa la malaltia de la covid 19. Segons els estudis, han demostrat que el fàrmac és capaç d'evitar que el virus es reprodueixi. De fet, autoritats sanitàries de Brasil, Argentina, Mèxic o els Estats Units ja han autoritzat el seu ús. És un tractament que s'administra per via endovenosa.





A Espanya, un estudi de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol han demostrat que aquest tractament té més beneficis. Si aquest fàrmac s'administra durant els tres següents dies a la diagnosi de covid, la possibilitat d'ingressar es redueix en un 87% en aquelles persones que són més propenses a patir la malaltia de manera greu.





SÈRUM HIPERIMMUNE





La utilització d'aquest sèrum va permetre que el 90% dels pacients amb covid greu no tinguessin la necessitat de realitzar teràpia intensiva. El sèrum es va aprovar a finals de desembre i es fonamenta en els estudis clínics realitzats. El fàrmac va reduir la mortalitat en un 45% en els pacients amb covid sever. A més, l'aplicació deL sèrum als pacients va permetre que el 24% no necessités una teràpia intensiva i que el 36% no necessités una màquina de respiració mecànica.





Aquests són alguns dels tractaments que estan funcionant actualment, però l'OMS i les autoritats sanitàries deL món segueixen treballant i tenen alguns més en estudi per veure si poden ser efectius en la lluita contra la covid 19.