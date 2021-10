L'erupció del volcà de la Palma ja ha afectat més de 1.000 habitatges

@EP





El volcà de Cumbre Vieja, de què demà diumenge es compliran dues setmanes des de la seva erupció, ha afectat ja a un total de 1.005 construccions, de les quals hi ha 880 destruïdes i 105 danyades o en risc de ser destruïdes, i no es descarta que en el dia d'avui hagi nous habitatges afectades. A més, hi ha 28,3 quilòmetres de carreteres inutilitzades i 201 persones continuen albergades a l'Hotel Princess, a Fuencaliente.







Així mateix, les colades de lava han destrossat en el dia d'avui l'última connexió de reg que hi havia a la zona de El Remo, el que ha originat un important focus de fum blanc que procedia dels voltants, com a conseqüència de la lava entrant en contacte amb l'aigua.





Així ho ha informat en roda de premsa el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha recordat que estem davant d'un procés eruptiu en el qual hi ha una sismicitat associada, entre altres coses, perquè la caldera que conté el magma i que provoca buits, el que fa és reordenar i a la fi acaba generant sismicitat, un fenomen coherent amb el procés volcànic actual. En qualsevol cas, Morcuende ha incidit que "no hem d'estar pensant en altres possibilitats i, sobretot, hem de tenir tranquil·litat en aquest aspecte", ja que actualment la sismicitat no s'està registrant a nivell superficial.





D'altra banda, el director tècnic del Pevolca ha tornat a sol·licitar a la ciutadania que no aportin més roba ni més mantes, atès que ja no són necessàries en haver suficients, i ha indicat que el transport d'aquests estris generen un problema perquè després cal fer el triatge i, sobretot, ocupen molt lloc en els vaixells.





LA NOVA BOCA DE LAVA





El nou focus, dins el mateix cràter, amenaça a més de 3.500 illencs de les localitats de los Planos de Aridane i El Paso, als quals el comitè d'experts que assessora el Govern canari va ordenar ahir a la nit el seu confinament. El risc per a la salut que provoquen els gasos en entrar la renta en contacte amb el mar és un dels reptes als quals s'enfronten avui a La Palma.





Amb aquesta última boca, són ja quatre les que s'han obert des que va començar l'episodi d'erupció volcànica a Cumbre Vieja. En les últimes hores s'han registrat més d'una dotzena de terratrèmols i l'activitat volcànica sembla no solament no aturar-se, sinó que va a més vistes les experiències dels darrers dies.







PEDRO SÁNCHEZ TORNA A LA PALMA AQUEST DIUMENGE





El president de Govern, Pedro Sánchez, viatjarà aquest diumenge 3 d'octubre de nou a La Palma per fer el seguiment dels efectes causats per l'erupció del volcà de Cumbre Vieja, segons ha informat La Moncloa.





Després de reunir-se a les 11.00 hores amb el Comitè Director del Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca), Sánchez compareixerà al voltant de les 12.00 hores davant els mitjans de comunicació al Palau de Salazar.





El president de l'Executiu es va reunir ja amb el Comitè Director del Pevolca el passat 19 de setembre a La Palma. Sánchez va visitar l'illa després d'ajornar el seu viatge a Nova York, per intervenir en el 76è període de sessions de l'Assemblea General de les Nacions Unides.