Renfe enviarà les comunicacions per tres llocs diferents per evitar que els maquinistes incompleixin els serveis mínims dilluns

@EP





Renfe ha obert 31 expedients a maquinistes de Rodalies de Catalunya i de Rodalies de València que han incorregut en faltes considerades "molt greus" durant les dues jornades de vaga convocades els dies 30 de setembre i 1 d'octubre.







Perquè no es torni a repetir la falta de maquinistes, des de l'empresa han decidit que reforçaran l'enviament de cartes. Ho faran de tres maneres diferents. La primera seguirà sent per correu electrònic certificat, la segona per burofax i una tercera que serà a mà de manera personal a treballador.





D'aquesta manera, Renfe vol evitar que es tornin a produir els incidents dels primers dies de vaga. L'empresa ha de complir amb els serveis mínims i consideren que les absències dels treballadors no estan justificades i que han afectat la mobilitat de moltes persones.





LLEIDA.NET COM A SISTEMA UTILITZAT





L'aplicació Lleida.net és la utilitzada per Renfe per enviar totes les seves comunicacions als sindicats. Un servei que deixa constància de l'enviament i del rebut del correu, ja que genera una prova documental.





A més, es tracta d'una prova que té validesa legal davant d'un tribunal de justícia i de les administracions públiques. Per això, Renfe ha obert 31 expedients als maquinistes que no han acudit a treballar de manera injustificada.





POSSIBLES SANCIONS







Les sensacions que poden aplicar a Renfe van des de la suspensió de cinc dies de sou fins a l'acomiadament de les persones. Perquè quedi constància dels expedients oberts, l'empresa els ha de comunicar de tres maneres diferents.





S'utilitzarà el correu electrònic certificat, que deixa constància de la recepció del correu, el burofax directe a treballador i burofax al comitè local que estiguin assignats. D'aquesta manera, tots els treballadors expedientats seran notificats per diverses vies.