La morositat en empreses espanyoles creix un 63% durant el tercer trimestre de 2021

@EP





La morositat va créixer en el 63% d'empreses espanyoles durant el tercer trimestre del 2021, segons el II Baròmetre de la Morositat realitzat per Credit Back.





Això suposa 5 punts més en relació amb el primer semestre i "confirma la percepció" del baròmetre en el primer semestre, segons el qual el 88% de les empreses esperaven veure créixer la morositat, informa aquest dissabte en un comunicat.











El ceo i cofundador de Credit Back, Francisco Martín, ha assegurat que les empreses veuen que la morositat té un "cost i risc infinitament més gran que prevenir la demora en els pagaments", i el 28% de les participants en el baròmetre ha decidit professionalitzar la gestió dels seus cobraments.







EL PERÍODE DE PAGAMENT DOBLA LA MITJANA EUROPEA





L'empresa Credit Back realitza aquest informe de manera trimestral per saber el nivell de morositat de les empreses espanyoles i com evoluciona. És un estudi en el qual les empreses participen de manera anònima i són un total de 100. En aquesta investigació, es tenen en compte empreses de diferents sectors i zones del territori.





En l'últim estudi realitzat, s'ha descobert que la morositat de les empreses espanyoles continua a l'alça. Però a més d'això, s'ha arribat a la conclusió que els pagaments a Espanya se situen al voltant dels 94 dies, que és el doble de la mitjana que utilitza la Unió Europea. Unes dades que, inevitablement, afecten la viabilitat de les empreses.





És per això, que Francisco Martín ha explicat que les empreses estan començant a prendre mesures preventives. Una empresa no pot sobreviure sense cobrar relativament aviat, així que han de buscar altres maneres per fer front a aquests impagaments.





L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA





El problema no es dona únicament d'empresa a empresa, sinó que l'administració pública també té part de culpa en aquest procés. Durant l'últim trimestre, l'increment del retard de l'administració pública representa un problema molt greu per a les empreses que han de rebre aquests diners.





Les dades oficials indiquen que més de 100 administracions públiques estan fent els pagaments a més d'un any vista. La mitjana és de 94 dies a Espanya, però algunes administracions triguen més de 365 dies a pagar. En aquest sentit, la situació és insostenible per a les empreses que així que han de renunciar a aquests contractes amb l'administració pública.





De fet, Francisco Martín, el CEO i cofundador de Credit Back, considera que és inaudit que la mateixa administració pública sigui la primera que incompleixi la legislació vigent en matèria de terminis de pagaments. Ho fan amb total impunitat i les més perjudicades són les empreses que no reben aquests diners.