El Barça segueix en caiguda lliure i també perd contra l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid es va imposar amb claredat, solvència i fins a certa facilitat a Barcelona de Koeman. Els desajustos defensius, els errors individuals i la falta d'idees preocupen al Barça.





"Podríem estar tres hores jugant que no marcaríem", aquestes van ser les paraules de Gerard Piqué en acabar la trobada que reflecteixen el moment que travessa el club blaugrana. Després de la derrota a camp del Benfica, arriben a l'aturada sumant un nou partit perdut. És més, en els últims 6 partits han sumat 1 victòria, 2 empats i 3 derrotes.





El partit davant l'Atlètic va ser un reflex de l'equip. Al minut 23, una errada en cadena va acabar en el gol de Lemar. Joao Felix va agafar al conjunt blaugrana descol·locat, va jugar amb Suárez i aquest va cedir la pilota a Lemar que no va perdonar davant Ter Stegen. El porter alemany, un altre dels jugadors clau, que tampoc està rendint al nivell esperat.





Abans de la mitja part, Luis Suárez va posar el cop de gràcia. Una bona contra dirigida per Lemar, va trobar al pistoler dins l'àrea, en el terreny que més li agrada trepitjar i no va dubtar a enviar la pilota a fons de la xarxa. Va aguantar, va tenir paciència i va superar a Ter Stegen i Piqué (sota pals) per posar el definitiu 2-0.





Ni els canvis a la mitja part ni les modificacions de Koeman durant la segona meitat van tenir efecte. L'equip tot just va disposar d'un parell d'ocasions clares en els 90 minuts i la falta d'idees i frescor segueixen preocupant al feu blaugrana. El Barcelona ha sumat 12 punts dels 21 possibles que ha disputat i se'n va a la segona aturada fora de posicions europees.