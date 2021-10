Milers de dones es manifesten als Estats Units per defensar el dret a l'avortament

@EP





Milers de dones s'han manifestat en diverses ciutats dels Estats Units per defensar el dret a l'avortament. Des que la llei entrés en vigor al setembre, s'han produït més de 600 concentracions.





La llei, concretament, va entrar en vigor a l'estat de Texas i persegueix les interrupcions de l'embaràs després de sis setmanes de gestació. Per això, en les marxes, segons la CNN, s'han vist missatges com "la meva ment, el meu cos, la meva decisió" o "avortament legal per a la salut i la vida".





WOMEN'S MARXA CAP





El moviment promogut per Marxa de Dones fa diversos anys que són referents als Estats Units per defensar els drets de les dones. De fet, durant l'època en la qual Donald Trump s'organitzaven diverses marxes per lluitar pels drets reproductius.





La manifestació d'aquest dissabte va ser contra la llei de l'avortament que es va aplicar a Texas, ja que consideren que vulneren els drets de les dones. La llei prohibeix que una dona pugui avortar passat sis setmanes de gestació. Un període on moltes dones desconeixen, fins i tot, que estan embarassades.