Cinc detinguts en una nova nit de festa a Barcelona

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desplegat diversos dispositius per Barcelona per evitar les festes alcohòliques als carrers. Especialment s'han centrat a la zona de Sarrià-Sant Gervasi, on ja hi ha hagut aldarulls durant els últims dies.





El dispositiu policial ha acabat detenint a cinc persones que estaven relacionats amb robatoris, un delicte d'atemptar contra els agents de l'autoritat, un robatori violent i un requeriment judicial pendent. Això sí, han confirmat que cap de les persones que s'han detingut és menor d'edat.





El dispositiu activat s'ha coordinat des del Centre de Coordinació i ha donat cobertura a les festes majors dels barris de l'Esquerra de l'Eixample i festes de Sarrià, principalment. A més, han comptat amb l'ajuda d'un dron per poder seguir minut a minut el que passava als carrers de la capital catalana.





El Servei d'Emergències Mèdiques també s'ha vist obligat a actuar i la seva actuació s'ha saldat amb dues assistències per ingesta d'alcohol i drogues i dues més per contusions.