Nova manifestació a Barcelona per la Diagonal a la qual ha acudit la presidenta de Parlament

La presidenta de Parlament, Laura Borràs, s'ha sumat aquest diumenge a la manifestació per l'1-O a Barcelona, que marxa des de les 11.00 per l'avinguda Diagonal cap a la plaça Cinc d'Oros convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema 'Lluitem i guanyem la independència' ('Lluitem i guanyem la independència').





Alguns manifestants onegen banderes estelades i altres porten pancartes amb els missatges 'Exigim la independència' ('Exigim la independència'); 'Amnistia. Fem-nos lliures '('Amnistia. Fem-nos lliures') i' Acabarem el qual vam Començar '('Acabarem el que vam començar').





S'havien concentrat des de les 10.30 a la plaça Francesc Macià, i entre els participants també es troba l'exconseller Jordi Turull i la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.